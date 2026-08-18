Нов трус в Испания разлюля Гранада, има ранени (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси района на Гранада в Южна Испания. Трима души са получили леки наранявания и са нанесени и материални щети, предаде Франс прес. Трусът е регистриран около 10:38 ч. местно време, а епицентърът е бил на около 10 километра южно от Гранада, съобщи Националният геоложки институт на Испания.
Трима души са пострадали леко, сред тях и младо момиче, което е било прието в болница, заяви Антонио Санц, ръководител на службите за спешна помощ в Андалусия. Спешните служби са получили над 50 сигнала за пукнатини по сгради и падащи отломки.
Преди дни в Гранада бе регистриран трус с магнитуд 5. Още: Земетресение стресна испанския град Гранада (ВИДЕА)
"Експертите подчертават, че сеизмичната активност и вторичните трусове може да продължат в региона", предупреди ръководителят на регионалното правителство Хуан Мануел Морено в социалната мрежа "Х".
Three people were injured in a magnitude 4.7 earthquake in Spain’s Granada province, according to ABC News. pic.twitter.com/kkSzQMVu1K
— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2026