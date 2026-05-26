Откриха втората половина на статуя на фараон от Египет с двойна корона

През януари 2024 г., по време на разкопки в Ел Ашмунейн, южно от Кайро, Египет, археолози откриха варовиков торс с височина до четири метра, легнал с лицето надолу в земята, според Daily Galaxy. Сега учени установиха, че това откритие е част от фигурата на седнал фараон, носещ двойна корона и украшение за глава с кралска кобра на челото.

Откритието на учените в Египет

„Камъкът беше тежък, порест и се намираше директно над нивото на подпочвените води на Нил. Никой не можеше да гарантира, че ще издържи на стихиите. Необходими бяха допълнителни разкопки, преди екипът да може да потвърди това, на което се надяваше: горната половина на колосалната царска статуя се беше появила отново 94 години след като долната половина беше извадена от същото място“, отбелязва статията.

Откритието е направено от египетско-американски екип, ръководен от Ивона Трнка-Амрейн, професор по класически изследвания в Университета на Колорадо в Боулдър, и Басем Гехад от египетското Министерство на туризма и антиките. След отстраняване на отлаганията от лицето на статуята, се оказа, че камъкът е в много по-добро състояние, отколкото екипът е очаквал. По повърхността са останали следи от син и жълт пигмент.

„Знаехме, че може да е там, но не го търсехме специално. Беше пълна изненада“, казва Трнка-Амрейн.

Долната половина на колоса, която беше открита през 1930 г.

През 1930 г. немският археолог Гюнтер Рьодер разкопал долната половина на тази варовикова фигура, лежаща на мястото си 94 години като несдвоен фрагмент. Екип на Британския музей работил на същото място през 80-те години на миналия век и не открил нищо. Междувременно горната половина просто останала заровена.

В египетското Министерство на туризма и антиките, след стабилизиране на открития блок, височината му е определена на приблизително 3,8 метра. Учените го свързват с долната част въз основа на два фактора: сходството в състава на варовика и наличието на йероглифни надписи върху задната колона, носещи същите кралски титли на Рамзес II, както върху фрагмента, открит от Родер. Тези две половини вероятно са образували статуя с височина приблизително 7 метра.

„Фигурата изобразява седнал фараон, носещ двойна корона и прическа с кралска кобра на челото. Според Ройтерс, за да я открият, екипът е използвал георадар, за да сканира слоевете от седименти, които са скривали блока в продължение на векове“, добавя Daily Galaxy.

Отбелязва се, че горната половина се е оказала по-богата, отколкото са очаквали учените. Анализът на сините и жълтите пигменти върху камъка в момента продължава, а почвата, задържана в боята, също се изследва заедно със самия пигмент.

„В началото на 2026 г. двете части бяха физически съединени отново. След завършване на реконструкцията се очаква статуята да бъде висока седем метра. Вместо да бъде транспортирана до Кайро, Министерството на туризма и антиките на Египет изрази желание да я остави там, където е била намерена. Втората фаза на археологическите разкопки е планирана за края на 2026 г. Тя ще се фокусира върху северната част на Храма на Тот, където изследователите се надяват да открият основите на пилона, фланкиращ статуята някога“, се подчертава в публикацията.

Известно е, че колоси от този тип обикновено са стояли по двойки. Ако този модел се запази и в този случай, е възможно наблизо да е погребана друга фигура.

