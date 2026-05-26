Околийски: На запад се практикува превенция срещу наркотиците още в училище, тук това почти не съществува

„Има превенция на много нива в развитите страни, която се финансира добре и е сред най-важните политически приоритети на едно правителство. Например, в западните страни това се практикува още от училище чрез здравно образование и разясняване на рисковете от употребата на наркотици. Такова нещо в България почти не съществува. Превенцията, ако изобщо се осъществява, е много закъсняла“. Това коментира в студиото на „Лице в лице“ по bTV бившият служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски.

„Има така наречените ПИЦ-ове – Превантивно-информационни центрове в областните градове, които са заети от много ангажирани колеги, но с нулев бюджет и ограничени възможности да влизат в училища, защото и училищата са много затворени. Много училища са затворени по отношение на външно въздействие от образованието и не допускат подобно структурно влияние“, посочи той.

„Очевидно ги притеснява разпределението на учебния материал. Държи се на традиционни предмети, които не водят до реални допълнителни ползи, защото много бързо се забравят. А децата нямат подготовка за реалния живот, включително по отношение на употребата на вредни вещества – алкохол, цигари и наркотици“, смята експертът.

„Когато се забележат сигнали сред децата, много често вече е късно, защото детето е преминало през фаза на любопитство и вече може да е започнало употреба. Родителите трябва да подхождат отговорно, да търсят комуникация с детето и помощ от специалисти – психолози, психотерапевти, психиатри, нарколози“, коментира Околийски.

По думите му е възможно психолог или психиатър да накара млад човек да се откаже, ако вече употребява и е в среда на употреба. „Но такива програми трябва да съществуват и за деца, и за млади хора в България. В момента няма нито една програма за непълнолетни за лечение на зависимости, включително и хазартна зависимост. Има само частни програми, които струват 3–4000 евро и са недостъпни за много семейства“, посочи специалистът. „Държавната система разполага само с една програма – в Суходол, която също е силно остаряла“, заяви той.