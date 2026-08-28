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Вигенин: Борбата с деградацията на земите изисква закони, ресурси и контрол

28 август 2026, 14:04 часа 814 прочитания 0 коментара
Снимка: Прогресивен алианс на социалистите и демократите
Вигенин: Борбата с деградацията на земите изисква закони, ресурси и контрол

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин участва в Парламентарната конференция на високо равнище, организирана в рамките на UNCCD COP17 в Улан Батор. Форумът събра парламентаристи от пет континента и представители на Монголия за дискусия за ролята на националните парламенти в борбата с опустиняването и деградацията на земите и във възстановяването на природата.

В центъра на разговорите бяха конкретните инструменти, с които парламентите разполагат – законодателството, чрез което се създават необходимите правила и стимули, бюджетите, които осигуряват ресурс за дългосрочни политики и проекти, и парламентарният контрол върху изпълнението на поетите ангажименти и ефективността на направените инвестиции.

„Парламентите имат много по-голяма роля, отколкото понякога сами си даваме сметка. Именно чрез законите, бюджетите и контрола политическите ангажименти могат да се превърнат в конкретни действия и измерими резултати“, заяви Кристиан Вигенин.

Участниците обсъдиха и възможностите международният обмен да прерасне в по-практично сътрудничество – чрез споделяне на успешни проекти, добри практики и доказали ефективността си решения. Сред обсъжданите идеи е създаването на международна мрежа от експерти, които да подпомагат парламентите с консултации, обучения и участие в публични дискусии.

Специален акцент беше поставен върху прякото сътрудничество между парламентите, особено на съседни държави, които често са изправени пред общи или сходни предизвикателства.

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„Деградацията на земите, недостигът на вода, засушаванията и загубата на природни екосистеми не спират на националните граници. Затова и решенията все по-често трябва да бъдат търсени заедно. Международните конференции имат истинска стойност, когато след тях остават не само декларации, а конкретни партньорства, обмен на знания и политики, които могат да бъдат приложени на практика“, подчерта българският евродепутат.

В рамките на конференцията Кристиан Вигенин разговаря и с председателя на Държавния велик хурал – парламента на Монголия, Бямбацогт Сандагийн. Двамата обсъдиха отношенията на Монголия с България и Европейския съюз, както и предстоящата визита на монголския парламентарен председател в Люксембург и Брюксел.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/

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Прогресивен алианс на социалистите и демократите
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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