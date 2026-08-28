Тежки съперници дебнат Григор Димитров на старта на US Open

Първата българска ракета Григор Димитров ще участва на US Open, след като успешно премина квалификациите. Най-добрият ни тенисист беше пренебрегнат от организаторите, като не получи "уалйд кард" и трябваше да завоюва участието си в основната фаза през пресявките. На старта той се справи с италианеца Лоренцо Джустино, а във втория кръг преодоля Тимофей Скатов от Казахстан. Съперникът му в плейофа Ото Виртанен се отказа поради контузия, което осигури класирането за Гришо.

Евентуалните съперници на Григор Димитров в първия кръг на US Open

След като жребият вече беше изтеглен, Григор Димитров очаква да научи първия си съперник на американска земя. В основната схема останаха 16 свободни места за състезатели, преминали квалификациите, или "щастливи губещи". Точно на една от тези позиции предстои да бъде разпределен и българинът след края на всички квалификационни битки. Сред поставените състезатели, които очакват квалификанти на старта, са Даниил Медведев, Алекс де Минор, Томи Пол, Якуб Меншик, Лучано Дардери и белгиецът Александър Блокс.

ОЩЕ: Легенда на тенисa оцени шансовете на Григор Димитров на US Open

Списъкът с непоставени съперници също предлага интересни и трудни битки. На пътя на българина могат да застанат Алексей Попирин, Томаш Махач, Джовани Мпечи Перикар, Алекс Микелсен, Александър Вукич, Матия Белучи и Йеспер де Йонг. Съществува и вариант Григор Димитров да срещне друг квалификант още на старта на турнира. След края на всички квалификационни битки и процедурата по разпределяне на участниците официално ще стане ясен първият съперник на Григор Димитров.

ОЩЕ: Григор Димитров продължава изкачването си в световната ранглиста, двама българи с рекордни класирания