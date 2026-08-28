Пловдивски гранд спасява нежелан национал

С напредването на трансферния прозорец клубовете започват да се подсигуряват все повече, а и играчите, които искат да сменят клубната си принадлежност усещат, че времето не тече в тяхна полза. Пример за това виждаме в един от трансферите в Първа лига. Според колегите от "Тема спорт", Локомотив Пловдив ще привлече Патрик-Габриел Галчев като свободен агент. Националът запоследно игра в босненския Железничар Сараево, но не поднови договора си.

Патрик-Габриел Галчев ще играе за Локомотив Пловдив

Патрик-Габриел Галчев изкара пролетния дял на миналия сезон в отбора от Босна и Херцеговина Железничар Сараево, но не остана за по-дълго. До този момент той все още е свободен агент. Според информациите, Галчев е чакал да получи оферта от чуждестранен отбор, но засега такава не дошла. Именно затова защитникът е приел офертата на Локомотив Пловдив и ще заиграе на "Лаута". "Смърфовете" се нуждаеха именно от краен защитник, а способността на Галчев да играе добре и с двата крака го превръща в перфектна опция за старши треньора Душан Косич.

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Галчев ще бъде пети нов на "Лаута"

Патрик-Габриел Галчев ще бъде петото ново попълнение на Локомотив Пловдив за летния трансферен пазар. На "Лаута" вече пристигнаха Милан Петрович, Далил Али и Раян Лейтен. Матеус Брито също се очаква да бъде на разположение на "смърфовете" скоро, но неговият трансфер все още не е финализиран документално. През миналия сезон Галчев записа 31 мача, в които вкара 2 гола и даде 1 асистенция. През първия полусезон той игра под наем в Локомотив София.

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