Васил Терзиев: Надявам се БНТ да излезе с позиция за "Евровизия", но хубавите неща стават бавно

"Надявам се Българската национална телевизия (БНТ) да излезе с някаква позиция, която да даде отговор на въпроса, който вълнува софиянци". Това заяви кметът на София Васил Терзиев, запитан дали има отговор относно мотивите за избора на Бургас за домакин на песенния конкурс "Евровизия" догодина и се пошегува, че хубавите неща стават бавно. Припомняме, че на 20 август Столичната община изпрати официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на "Евровизия 2027".

София трябва да посрещне всички

"За нас ключово е градът да посрещне всички, които ще минат през София и ще останат в София", коментира Терзиев. Той каза, че Общината планира изключително наситена седмица със събития по време на провеждането на конкурса. Кметът припомни, че предстои отбелязването на 20 години от приемането на България в Европейския съюз и Деня на Европа. "Има много какво да отпразнуваме и да го прелеем с самата "Евровизия", каза Терзиев.

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Той заяви, че от първия ден, още преди да стане ясно кой ще бъде градът, избран за домакин на конкурса, ясно е казал, че е важно във всеки град да има празник и да направим най-доброто за представянето на България пред света. "Имаме уникален шанс, трябва да се възползваме", добави столичният кмет, цитиран от БТА.

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