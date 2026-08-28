"Клетва до последния дъх": Сбогом с генерала-ветроходец и крал на Норвегия Харалд V

Норвежкият крал Харалд V, известен като реформист и обичан от гражданите на страната, почина днес на 89-годишна възраст след като беше приет в болница с хемолитична анемия.

Харалд V става крал на Норвегия на 17 януари 1991 г., след смъртта на баща си – 87-годишния крал Олаф Пети. Мотото му „Всички за Норвегия“ се смята за фамилен патент и е наследено от дядо му крал Хокон VII и баща му крал Олаф V.

На 24 юни 1991 г. новият крал Харалд V е благословен - още от 1908 г. по решение на парламента коронациите на монарсите са отменени и заменени с благословия. Когато се възкачва на престола след смъртта на баща си Харалд е на 53 години.

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Той е роден на 21 февруари 1937 г. в семейното имение Скаугум, в Аскер, близо до Осло, и е третото и най-малко дете на крал Олаф V. Майка му е шведската принцеса Марта. Има две по-големи сестри – Райнхилд и Астрид.

През 1940 г. принц Харалд заедно с дядо си крал Хокон VII и родителите си напуска Норвегия след нашествието на германците и до лятото на 1945 г. живее с тях в Лондон, след което кралското семейство се завръща в родината си. На 21 септември 1957 г. дядото крал Хокон VII, монарх на Норвегия от 1905 г. умира и престолът е наследен от баща му Олаф V.

Военно и цивилно образование

Харалд има цивилно и военно образование. Също като баща си той се обучава в обикновено училище без каквито и да било привилегии и в гимназия по природни науки. След това посещава кралското норвежко военно училище и през 1955 г. постъпва в училището за кавалерийски офицери в Трандум и във Военната академия на Норвегия, която завършва през 1959 г. Той е с чин генерал от сухопътните и военновъздушните сили и адмирал от флота на Норвегия. По-късно завършва икономика и политически науки в Университета в Осло, а през 1960 – 1962 г. следва политически науки, история и икономика в Оксфордския университет във Великобритания, където продължава и традициите на семейството във ветроходството. Баща му крал Олаф V също може да се похвали със значителни спортни успехи – на Олимпийските игри в Амстердам, Нидерландия, през 1928 г. той печели златен медал по ветроходство.

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Принц Харалд е сред най-добрите яхтсмени в Скандинавия. Той представлява Норвегия многократно като състезател на Олимпийски игри, печели различни ветроходни надпревари между 1968 и 1987 години. Носи норвежкото знаме на официалното представяне на страните при откриването на 18-ите Летни олимпийски игри в Токио, през 1964 г. Активно участва в организацията на 17-ите Зимни олимпийски игри през 1994 г. в Лилехамер, Норвегия.

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Сватба в нарушение на канона

Нарушавайки установените правила през март 1968 г. принц Харалд се сгодява за Соня Харалдсен, която произхожда от семейство на търговец. С нея той се познава още от ученическите си години. Първоначално семейството му е против брак със Соня, която е без аристократично потекло. На Харалд му трябват девет години, за да ги убеди в правилния си избор. Един от аргументите му е, че ако не се ожени за Соня, ще се откаже да е престолонаследник и ще предпочете обикновена кариера. За първи път Соня е поканена в двореца на 21 февруари 1968 г. на рождения му ден. На 29 август 1968 г. двамата се венчават в катедралата в Осло. По традиция в присъствието на норвежкия крал Харалд V и на кралица Соня всяка година се присъжда Нобеловата награда за мир в Осло.

Кралската двойка има две деца – принцеса Марта Луиз, родена на 22 септември 1971 г., и престолонаследникът - принц Хокон Магнус, роден на 20 юли 1973 г.

Снимки: Getty Images

Четвърт век на трона

На 17 януари 2016 г. Норвегия чества 25-тата годишнина от възкачването на престола на крал Харалд V с концерти, шествия, събития за деца и галаспектакъл в Университета в Осло. В чест на 78-годишния тогава крал и кралица Соня са изстреляни 21 топовни салюта. Официалният подарък на норвежкото правителство за краля по повод неговото четвъртвековно управление е обособяването в центъра на Осло на терен за ски спортове за деца. "Положих клетва пред парламента и тя е в сила до края на дните ми", казва кралят през 2014 г.

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Здравословни проблеми

През декември 2003 г. Харалд V претърпява успешна операция в Националната болница в Осло за отстраняване и замяна на пикочния мехур, след като по-рано е диагностицира с рак на пикочния мехур. Тогава за първи път кралските му задължения се изпълняват от 30-годишния тогава престолонаследник принц Хокон Магнус.

През октомври 2020 г. Харалд Пети се подлага на успешна операция за подмяна на сърдечна клапа, след като е приет в болница заради затруднено дишане. През 2022 година 85-годишният крал два пъти постъпва за лечение в Университетската болница в Осло заради инфекции, наложили венозно лечение с антибиотици.

Когато на 21 февруари 2024 г. Харалд V навърши 87 години, той обяви, че няма намерение да следва примера на 83-годишната датска кралица Маргрете II, която абдикира от трона през януари 2024 г. в полза на сина си Фредерик X. "Положената клетва е за цял живот", каза тогава норвежкият крал.

Снимка: Getty Images

На 27 февруари 2024 г. крал Харалд V отново е хоспитализиран в местна болница в Малайзия, след като се разболява там докато е на почивка, за да отпразнува 87-ия с рожден ден заедно с кралица Соня. На 2 март 2024 г. му е поставен временен пейсмейкър в малайзийската болница "Султана Малиха" заради забавения му пулс. На 3 март 2024 г. той се завръща у дома със специален самолет за медицинска евакуация "Боинг 737-700" на Скандинавските авиолинии (SAS). На 12 март 2024 г. в Осло му е поставен постоянен пейсмейкър.

Две години по-късно, на 24 февруари 2026 г., Харалд V е приет в болница на испанския остров Тенерифе на Канарските острови, където е на частна почивка със съпругата си, заради кожна инфекция на крака и дехидратация.

На 17 август 2026 г. постъпва в болница в Осло заради хемолитична анемия - състояние, причинено от преждевременното разрушаване на червените кръвни телца (еритроцитите), чиито отличителни симптоми са умора, бледост и задух.

По материали на БТА