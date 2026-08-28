Суперзвездата на Милан още не е решил дали остава на "Сан Сиро"

Нападателят Рафаел Леао все още не е взел решение за бъдещето си, докато настоящият му клуб Милан е готов да приеме оферти от Астън Вила или Галатасарай. И въпреки всичко, самият футболист предпочита Висшата лига, твърди португалският вестник "Record". Миланският гранд беше принуден да намали първоначално желаната сума от 60 милиона евро до около 50 милиона евро, тъй като нито един от заинтересованите клубове нямаше да я покрие.

Рафаел Леао сякаш предпочина Астън Вила

По различни начини и Астън Вила, и Галатасарай са готови да платят новата цена, така че в крайна сметка решението трябва да зависи от самия играч. Мениджърът на Астън Вила Унай Емери се опитва да убеди Леао, като му се обадил директно, за да представи проекта на клуба от Бирмингам, а португалецът вече потвърди, че смята, че Висшата лига за по-подходяща за неговия стил, отколкото Серия А. Милан обаче не е напълно доволен от предложението на Вила, което представлява договор под наем със задължение за закупуване в края на сезона.

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Леао не се разбираше с Алегри

Същевременно Галатасарай е готов да плати веднага пълни 45 милиона евро, плюс 5 милиона допълнителни бонуси. През последния сезон Рафаел Леао записа 31 мача за Милан във всички турнири, като вкара 10 гола и даде 3 асистенции. Португалската звезда не се разбираше добре с тогавашния наставник на "росонерите" Максимилиано Алегри, който го използваше като централен нападател, вместо на обичайната му позиция - лявото крило.

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