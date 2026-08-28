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"Кой е най-големият загубеняк в Белгия?": Привикаха посланика на САЩ заради обиди

28 август 2026, 14:18 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Кой е най-големият загубеняк в Белгия?": Привикаха посланика на САЩ заради обиди

Белгийският външен министър Максим Прево ще извика за разговори американския посланик Бил Уайт заради публикация в социалните мрежи, насочена срещу министъра на здравеопазването Франк Ванденбрук. Повод за дипломатическия спор е публикация на Уайт по повод новото здравно предупреждение срещу алкохолните продукти. Посланикът публикува генерирано с изкуствен интелект изображение на Ванденбрук с надпис "Уврежда всяка форма на радост в живота", придружено с въпроса: "Кой е най-големият загубеняк в Белгия?" 

"Неприемливо е посланик, акредитиран в Белгия, да коментира член на нашето правителство по този начин", заяви Прево, цитиран от агенция Белга. 

"Бил може да е забавен човек, но той не знае нищо за здравеопазването" - така остро реагира и Конър Русо, председател на партия "Форойт", която издигна Ванденбрук за здравен министър.

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В момента в Белгия се водят дискусии за по-строгите здравни предупреждения срещу алкохола. Досегашната формулировка "злоупотребата с алкохол уврежда здравето ви" беше заменена с по-категоричното "алкохолът уврежда здравето ви". Белгийската пивоварна индустрия започна кампания срещу промяната.

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Обида Алкохол Белгия САЩ здравеопазване американски посланик
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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