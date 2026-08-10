Спорт:

Кремъл е доволен от Радев: Брюксел е пречка за руските интереси в България

10 август 2026, 10:53 часа 1893 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Кремъл е доволен от Радев: Брюксел е пречка за руските интереси в България

Реториката на България към Русия е станала по-сдържана и рационализирана, откакто на власт е новото правителство, ръководено от бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Това е заявил в интервю за контролираната от руската държава агенция ТАСС представителят на Кремъл - Юрий Пилипсон, който е директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство. Думите са във връзка най-вече с официалната позиция на София за войната в Украйна.

Според него София отправя "съвсем разумни призиви към Европейския съюз да преразгледа настоящия си курс в тази област".

Брюксел ще пречи на руските интереси в България

Макар и да хвали правителството на Румен Радев, руският дипломат смята, че не бива да се прибързва. 

"Преждевременно е да се говори за създаване на предпоставки за възобновяване на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество на този етап. В обозримо бъдеще това ще бъде възпрепятствано от високата степен на политическа зависимост на София от Брюксел", заключи дипломатът в синхрон с руската пропаганда относно Европа. 

С други думи - Кремъл изглежда смята, че членството на България в Европейския съюз ще пречи на руските интереси в България. 

Политиката на кабинета Радев спрямо Русия

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

България наскоро беше една от страните, които настояха името на руския патриарх Кирил да бъде премахнато от 21-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. На практика главата на руската църква, който благославя войната, беше спасена благодарение на българския премиер Радев. 

По-късно министър-председателят обвърза позицията за руския патриарх със споразумението с швейцарската компания "Литаско", което ще позволи на "Лукойл Нефтохим Бургас" отново да купува суров петрол без ограничения и да избегне сериозни затруднения в работата на рафинерията. 

Същевременно Радев отказа страната ни да участва в Коалицията на желаещите, но впоследствие се оказа, че България е съавтор на декларацията от Киев. ОЩЕ: Радев се опита да седне на два стола, един шезлонг и две табуретки между Русия, САЩ и България, което е много сложно упражнение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кремъл Русия Патриарх Кирил руско влияние война Украйна Литаско русский мир кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес