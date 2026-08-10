Реториката на България към Русия е станала по-сдържана и рационализирана, откакто на власт е новото правителство, ръководено от бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Това е заявил в интервю за контролираната от руската държава агенция ТАСС представителят на Кремъл - Юрий Пилипсон, който е директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство. Думите са във връзка най-вече с официалната позиция на София за войната в Украйна.

Според него София отправя "съвсем разумни призиви към Европейския съюз да преразгледа настоящия си курс в тази област".

Брюксел ще пречи на руските интереси в България

Макар и да хвали правителството на Румен Радев, руският дипломат смята, че не бива да се прибързва.

"Преждевременно е да се говори за създаване на предпоставки за възобновяване на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество на този етап. В обозримо бъдеще това ще бъде възпрепятствано от високата степен на политическа зависимост на София от Брюксел", заключи дипломатът в синхрон с руската пропаганда относно Европа.

С други думи - Кремъл изглежда смята, че членството на България в Европейския съюз ще пречи на руските интереси в България.

Политиката на кабинета Радев спрямо Русия

България наскоро беше една от страните, които настояха името на руския патриарх Кирил да бъде премахнато от 21-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. На практика главата на руската църква, който благославя войната, беше спасена благодарение на българския премиер Радев.

По-късно министър-председателят обвърза позицията за руския патриарх със споразумението с швейцарската компания "Литаско", което ще позволи на "Лукойл Нефтохим Бургас" отново да купува суров петрол без ограничения и да избегне сериозни затруднения в работата на рафинерията.

Същевременно Радев отказа страната ни да участва в Коалицията на желаещите, но впоследствие се оказа, че България е съавтор на декларацията от Киев. ОЩЕ: Радев се опита да седне на два стола, един шезлонг и две табуретки между Русия, САЩ и България, което е много сложно упражнение