Гроздан Караджов показа как за 3 минути обмени 222.47 лв. в евро

3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лв. в евро в пощенската станция в село Долни Богров. Работеха както банкнотоброячната, така и монетоброячната машина. Нямаше никакъв проблем със софтуера, нито с отпечатването на квитанцията за обмяната. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов в профила си във Facebook.

Всичко е станало "бързо, без нерви и напрежение, с усмивка". "Точно, както очакват хората" , пише той.

Караджов напомня, че обмяната на евро може да се направи без комисионна в 2 230 пощенски станции в страната – в населени места, където често пощата е единственото място за финансова и държавна услуга.

Няколко важни неща:

Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.

В 954 клона могат да се обменят и по-големи суми – до 10 000 лева, след предварителна заявка.

Заявките над 1000 лева се изпълняват за 3 до 5 работни дни, като служителите казват ясно кога.

Всеки може да обменя до 10 000 лева общо на ден – системата го следи автоматично.

При суми от 5000 евро нагоре се попълва декларация за произход на средствата.

На сайта на "Български пощи" има списък на всички пощи и техните лимити.

"Преходът към еврото не трябва да плаши или напряга. "Български пощи" са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари", добавя той.