Гроздан Караджов показа как за 3 минути обмени 222.47 лв. в евро

05 януари 2026, 13:46 часа 419 прочитания 0 коментара
Гроздан Караджов показа как за 3 минути обмени 222.47 лв. в евро

3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лв. в евро в пощенската станция в село Долни Богров. Работеха както банкнотоброячната, така и монетоброячната машина. Нямаше никакъв проблем със софтуера, нито с отпечатването на квитанцията за обмяната. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов в профила си във Facebook.

ОЩЕ: Дезинформацията за еврото: Координационният център не я подценява

Всичко е станало "бързо, без нерви и напрежение, с усмивка". "Точно, както очакват хората" , пише той.

Караджов напомня, че обмяната на евро може да се направи без комисионна в 2 230 пощенски станции в страната – в населени места, където често пощата е единственото място за финансова и държавна услуга.

Няколко важни неща:

  • Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.
  • В 954 клона могат да се обменят и по-големи суми – до 10 000 лева, след предварителна заявка.
  • Заявките над 1000 лева се изпълняват за 3 до 5 работни дни, като служителите казват ясно кога.
  • Всеки може да обменя до 10 000 лева общо на ден – системата го следи автоматично.
  • При суми от 5000 евро нагоре се попълва декларация за произход на средствата.
  • На сайта на "Български пощи" има списък на всички пощи и техните лимити.

"Преходът към еврото не трябва да плаши или напряга. "Български пощи" са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари", добавя той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гроздан Караджов въвеждане на еврото
