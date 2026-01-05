ООН препоръча: Омбудсманът да не е сред потенциалните служебни премиери

Подкомитет на ООН е препоръчал омбудсманът и неговият заместник да бъдат извадени от списъка с потенциални служебни министър-председатели, известен като "домовата книга". Препоръката идва от Подкомитета по акредитация, който е потвърдил акредитацията на българската национална институция за правата на човека с най-високия статут "A" съгласно Парижките принципи. Решението е взето по време на последната сесия на Подкомитета, а институцията е официално уведомена с писмо от Европейската мрежа на националните институции за правата на човека (ENNHRI).

В писмото се посочва, че омбудсманът следва да продължи усилията си за премахване на разпоредбите в чл. 99, ал. 5 от Конституцията и чл. 14, ал. 1 от Закона за омбудсмана, които позволяват той и заместник-омбудсманът да бъдат назначавани за служебни премиери. Подкомитетът отбелязва, че това правило може да се отрази негативно върху репутацията и реалната независимост на националната институция за правата на човека. Още: Кой ще се жертва от домовата книга, за да не се стигне до тупик: Отговорът от проф. Пламен Киров

Статут "A" удостоверява, че институцията на омбудсмана отговаря на най-високите международни стандарти за независимост, безпристрастност, плурализъм, прозрачност и широк мандат за защита и насърчаване на правата на човека. Той потвърждава пълното съответствие с Парижките принципи – основния международен стандарт за дейността на националните правозащитни институции.

Този статут дава възможност на омбудсмана да поставя въпроси от национално значение пред водещите международни правозащитни форуми и да участва активно във формирането на международни политики и стандарти. Институцията може да се включва пълноправно в работата на комитетите на ООН по правата на човека и в Съвета по правата на човека, както и да изразява позиции по теми, свързани с правата и свободите на българските граждани. Само 20 държави членки на Европейския съюз разполагат с национална институция с такъв статут.

При създаването си през 2005 г. институцията на омбудсмана е получила акредитация със статут "B". През 2011 г. Подкомитетът на ООН отправя конкретни препоръки за укрепване на независимостта и разширяване на нейния мандат. След поредица от законодателни промени, приети от Народното събрание през 2018 г., омбудсманът е официално утвърден като национална институция за правата на човека с разширени правомощия, включително по отношение на нарушения, извършени от частноправни субекти. Още: По домовата книга: Омбудсманът каза ще стане ли служебен премиер

След изпълнението на всички препоръки през март 2019 г. българският омбудсман за първи път получава най-високия статут "A".

В официалното си писмо за реакредитацията ENNHRI дава висока оценка за професионализма, последователността и ангажираността на екипа на омбудсмана и изразява увереност, че това ще допринесе за по-ефективна защита и насърчаване на правата на човека в България.