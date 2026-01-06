Пеевски: Тръмп даде отличен пример как се защитава демокрацията

Българските политически лидери коментираха операцията на САЩ по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, прокарвайки нови разделителни линии в позициите си "за" и "против".

ДПС-Ново начало: "Отличен пример"

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски подкрепи действията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, заявявайки че те са били в защита на демокрацията.

"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм", смята Пеевски, цитиран от партийната централа.

"Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", завършва кратката позиция на Пеевски.

ГЕРБ: "Браво на Тръмп, дано и другите диктатори имат същата съдба"

Сходна позиция защитиха и от ГЕРБ. Тръмп освободи Венецуела, написа депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на бюджетна комисия в Народното събрание Делян Добрев в социалните мрежи, заклеймявайки Мадуро като безспорен диктатор.

"Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуала. Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация", смята Добрев.

Според него Мадуро е бил приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията.

"Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната. Браво на Тръмп! Честито на венецуелския народ! Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба", заключи Добрев.

ДБ: В свят на "правото на силата" ни трябва по-силна Европа

Представители на десницата бяха по-умерени в своите оценки. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов подчерта, че Мадуро е нелегитимен, но ходът на САЩ отваря врати за други подобни силови намеси по света и затова ни е нужна по-силна Европа.

Според него режимът във Венецуела е резултат от мащабни изборни манипулации, а Николас Мадуро е "безспорно престъпник и нелегитимен президент".

Боганов смята, че манипулациите не са свързани с машинното гласуване, а с процеса по обединяване и обявяване на резултатите от централната избирателна комисия в страната.

"Мадуро безспорно е престъпник и нелегитимен президент, избран с грандиозни изборни манипулации – не с машините, както спекулират някои, а при обединяването на резултатите след това в тяхната ЦИК", заяви Божанов.

Той счита за легитимен президент на Венецуела Едмундо Гонсалес, който е спечелил изборите през 2024 г. с над 60% от гласовете. Този резултат е бил признат от Европейски съюз и Съединени американски щати.

Божанов коментира и темата за законността на ареста на Мадуро, като подчертава, че в съвременния свят на realpolitik правните аргументи все по-често отстъпват пред логиката на силата.

"Дали арестът е законен, за съжаление има все по-малко значение в realpolitik света на силата. Американският съд едва ли ще се интересува как е докаран подсъдимият, а евентуална осъждаща декларация на ООН ще е само повод за още полемика, без реален ефект'', посочи той.

Според него основният фокус трябва да бъде върху политическите, а не върху юридическите последствия от подобни действия.

Съпредседателят на "Да, България" открои нарастващия риск от нарушаване на държавния суверенитет от страни със силни армии и служби, често в разрез с международното право.

"Споровете за това колко е правдиво такова действие в един или друг случай ще са въпрос основно на интерпретация и пропаганда", допълни той.

Поради тази причина Божанов настоя за обща, единна и значително по-засилена политика по сигурността на Европейския съюз. Според него България не трябва да заема пасивна позиция и да разчита на балансиране между различни геополитически сценарии.

Следващото българско правителство трябва активно да участва в изграждането на по-силна Европа – с интегрирани армия, разузнаване, контраразузнаване, прокуратура, военно-промишлен комплекс и кибер-индустрия, способни да действат координирано при необходимост, смята той.

"Това не означава отказ от националните елементи на сигурността, а много по-силното им интегриране", уточни Божанов.

Той предупреди, че в свят, в който "правото на силата" става все по-определящо и пряко застрашава държави-членки на ЕС, единственият устойчив път за България е по-силна и по-единна Европа.