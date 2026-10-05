Любомир Кючуков: Има опасност от нова пълна блокада на Ормузкия проток (ВИДЕО)

Има опасност от нова пълна блокада на Ормузкия проток. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения: “Пропускваемостта на кораби, която има там е много условна. Другите маршрути също са поставени под въпрос, ако говорим за износа на нефт на Саудитска Арабия през Червено море, предвид периодичните атаки, които хутите правят по този петролопровод. За съжаление нямам особен оптимизъм от това, че няколко петролопровода работят и че няколко танкера са минали през Ормузкия проток, тъй като проблемът остава, той не е решен, а проблемът се нарича война. Войната на САЩ с Иран, респективно затварянето на Ормузкия проток.“ Още: Три петролни танкера са били ударени от снаряди в Ормузкия проток

Цугцванг за САЩ

На въпрос дали е възможно ново пълно затваряне на Ормузкия проток с оглед на това, че в Европа говорят за деблокиране на горива от резерва, дипломатът отговори: “Да, Г-7 също отреагира, като има решение за деблокиране на част от запасите от дизел. Т. е. пролбемът стои и се изостря, има опасност. Това, което ние в момента наблюдаваме аз не бих казал, че е особено близко до решение на проблема, тъй като Иран продължава да блокира там маршрута, който е до Иран и периодично атакува този, който е до крайбрежието на Оман. Още: Мохамед Халаф: Петрол през Ормузкия проток ще има, но конфликтът с Иран няма да се реши скоро (ВИДЕО)

Снимка Envato

А от друга страна САЩ продължават да блокират иранските пристанища, т. е. тук имаме своеобразен цугцванг на ситуацията там. Като това по-скоро се отнася за САЩ. Те трудно намират полезен ход в момента, тъй като една сухопътна операция евентуално би била затъване в Иран. Засилване на нови въздушни атаки срещу Иран показа, че не носят съществена промяна на ситуацията, по-скоро обратното. Има действия от страна на Иран веднага срещу съюзниците на САЩ в региона. Намирането на решение от своя страна, което да прекрати войната, като че ли зависи повече от Иран, а не от САЩ.“ Още: 10 думи на Тръмп обърнаха посоката в цената на петрола

И войната в Украйна няма да свърши до зимата

Сегашната ситуация работи в полза на Иран, каза Любомир Кючуков. По повод войната на Русия с Украйна, той е категоричен, че тя няма да свърши до зимата. Атаките и от двете страни се ожесточават, а дори среща на Зеленски и Путин, вместо да ускори пътя към мира, може по-скоро да го запуши, защото страните само ще преповторят исканията си, от които нито Москва, нито Киев са склонни да отстъпят.

Още – във видеоматериала. Още: Иран готов на дипломация, за да сложи край на войната, но Тръмп явно иска още да се бие