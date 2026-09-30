10 думи на Тръмп обърнаха посоката в цената на петрола

Цените на петрола се повишиха в сряда, 30 септември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече, че е склонен да облекчи санкциите срещу Иран, а посредникът Катар настояваше за мирни преговори. Това стана след спада на цените през предходната сесия, предизвикан от възстановяването на доставките на суров петрол от Близкия изток. Иначе по това време вчера, 29 септември, референтният за Европа сорт "Брент" се търгуваше за над 107 долара на барел - сега числото е по-ниско въпреки отбелязаното движение нагоре.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ се повишиха с 1,14 долара, или 1,11%, до 103,73 долара за барел в началото на азиатската търговия днес. Към 9:15 ч. българско време цената е по-ниска - 102,85 долара.

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Американският суров петрол WTI поскъпна с 34 цента, или 0,38%, до 89,72 долара за барел в началото на търговията. Към момента на публикуване на материала цената е 89,38 долара.

„Брент“ се насочва към месечен ръст от около 14% – най-голямото му покачване от юли насам, докато WTI е на път да отбележи 4% ръст, след като за първи път от май насам бе преминал границата от 106 долара.

Разликата между двата сорта през този месец също се разшири до най-голямата си стойност за последните четири месеца, докато търговците следяха потенциалните планове на САЩ за ограничаване на износа на дизел, което би могло да доведе до свръхпредлагане на вътрешния пазар и да накара американските рафинерии да преработват по-малко суров петрол.

„Появата на нови доказателства за възстановяване на потоците през Ормузкия проток, надеждите за алтернативи на ограничението на износа на дизелово гориво от САЩ, както и липсата на съществена ескалация от страна на Иран през последните 24 часа, доведоха до леко понижение на цените“, заяви Саул Кавоник, ръководител на отдела за енергийни проучвания в MST Marquee, цитиран от CNBC. Ситуацията „остава нестабилна, а логистиката на петрола е скъпа и ограничена“, добави той.

Снимка: Getty Images

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Тръмп отрече, че е готов да отмени санкциите срещу Иран

Катар заяви във вторник, че се надява, че дипломатическите преговори между Иран и САЩ могат да доведат до пробив. „Обменяме съобщения между страните и работим за постигане на обща позиция, за да стигнем до споразумение, което да ни спаси всички от последиците от конфликта“, заяви пред репортери говорителят на катарското външно министерство Маджед ал-Ансари.

Тръмп обаче опроверга статия на американското издание Axios, в която се цитираха американски официални лица, според които той е готов да облекчи санкциите срещу Иран и да освободи замразените ирански средства в замяна на „конкретни“ стъпки от страна на Техеран по отношение на ядрената програма на Ислямската република.

„Това не е вярно. Аз не съм им предложил НИЩО“, написа Тръмп в Truth Social.

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Износът на петрол от Близкия изток - най-висок от началото на войната

Във вторник Саудитска Арабия възобнови товаренето на петролни танкери от пристанището Янбу на Червено море след възобновяването на дейността на нефтопровода "Изток-Запад".

Износът на суров петрол от производителите в Близкия изток се възстанови през септември до 16,328 милиона барела на ден – най-високото ниво от началото на американско-израелската война с Иран, започнала в края на февруари.

Запасите от суров петрол и бензин в САЩ са се увеличили, докато запасите от дестилати са спаднали миналата седмица, съобщиха пазарни източници във вторник, позовавайки се на данни от Американския петролен институт. Запасите от суров петрол са се увеличили с 1,02 милиона барела през седмицата, приключила на 25 септември.

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Официалните данни за запасите от Американската администрация за енергийна информация се очакват днес. Анализатори, анкетирани от Reuters, очакват запасите от суров петрол и нефтопродукти да са намалели.