Две държави блокираха Telegram

Йорданските власти обявиха, че приложението за съобщения Telegram ще бъде блокирано в кралството от съображения за национална сигурност, заявявайки, че то може да бъде използвано за разпространение на „екстремизъм и радикализъм“. „Тази мярка е насочена към предотвратяване на използването на подобни платформи за улесняване на киберпрестъпления, заплахи и изнудване, както и за разпространение на съдържание, което нарушава закона, заплашва обществената безопасност или насърчава екстремизма и радикализма“, заявиха от Дирекцията за обществена сигурност на кралството.

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И Ирак

Ирак също обяви забрана на Telegram на своя територия. Комисията по медии и комуникации заяви, че ръководството на приложението за съобщения игнорира местните закони и разпоредби, според турската информационна агенция Anadolu. Забраната е насочена към „предотвратяване на използването на социалните медии за разпространение на екстремистка реторика, подбуждане към насилие и омраза, улесняване на киберпрестъпления и заплаха за националната сигурност“.

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Комисията по медии и комуникации заяви, че ръководството на приложението за съобщения има 30 дни, за да приведе Telegram в съответствие с иракските закони.

През 2023 г. Ирак вече ограничи Telegram, припомня Anadolu, но забраната беше отменена няколко седмици по-късно. Властите в няколко страни вече изразиха различни опасения относно Telegram. Приложението за съобщения е блокирано в Русия, Китай и Иран.

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