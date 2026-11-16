Официално: Рафаел Камара получи още една възможност за сезона във Формула 1

Бъдещето на Рафаел Камара до края на сезона продължава да бъде на дневен ред в Хаас. Както е известно, бразилецът е лидер в класирането на Формула 2 две състезания преди края на тазгодишната кампания. Наскоро американският отбор обяви промоцията му във Формула 1, а преждевременното напускане на Естебан Окон откри възможността за по-ранен дебют. Така Камара се качи в болида на Хаас за Гран При на Бразилия.

Хаас обяви Камара за Гран При на Лас Вегас

След напускането на Естебан Окон по време на уикенда на Гран при на Мексико Сити, резервният пилот Рио Хиракава зае мястото му и завърши състезанието с една точка благодарение на 10-а си позиция. Камара направи своя дебют седмица по-късно на "Интерлагос", където успя да докара болида до финала при трудни метеорологични условия. Оттогава Хаас обяви, че 21-годишният бразилец отново ще седне зад волана на VF-26 редом с Оли Беърман за Гран При на Лас Вегас на 22 ноември, което му дава още една възможност да натрупа допълнително време на пистата преди първия си пълен сезон през следващата година.

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"Очаквам с нетърпение да се върна в колата в Лас Вегас", каза Камара. "Бразилия беше добро преживяване, от което научих много, и сега фокусът е да надграждам върху това, да се подобрявам стъпка по стъпка и да извличам максимума от всяка сесия. Това е нова писта за мен, така че има много какво да науча, но ще дам всичко от себе си, за да продължа да напредвам през целия уикенд." Междувременно Хиракава ще направи четвъртото си участие в първа свободна тренировка за годината за отбора на мястото на Беърман, две седмици след като пилот спечели Световното първенство по издръжливост.

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