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AI и творците – кой е авторът: Гади Орон за съвременните проблеми пред авторското право

12 ноември 2026, 17:38 часа 730 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
Деница Китанова
Снимка: Actualno.com
AI и творците – кой е авторът: Гади Орон за съвременните проблеми пред авторското право

Генералният директор на Международната конфедерация на дружествата на автори и композитори (CISAC) Гади Орон е за четвърти път в България. У нас Орон участва в дискусия в Комисията по култура в 52-ото Народно събрание, където представи международния опит и практики в областта на защитата на авторските права и възможностите за засилване на защитата им и усъвършенстване на колективното им управление в България.

Той отбеляза пред депутатите от ресорната комисия, че в страната ни има много ниско ниво на събиране на възнаграждения за авторите.

Орон прояви интерес и към представянето на дейността и приоритетите на българските организации за колективно управление на авторски и сродни права – Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, Профон и Театераутор, което също беше в дневния ред на комисията. 

Трябва да отбележим, че организацията, която Гади Орон ръководи, е създадена през 1926 г. Тя обединява 239 членуващи дружества от 121 държави и представлява над 5 милиона автори от всички географски региони и творчески жанрове, а централният й офис е във Франция.

Как са се променяли проблемите на творците и авторското право през последните 100 години, кой е най-големият проблем днес с навлизането на изкуствения интелект, както и какви са проблемите пред българските творци?

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По тези и други въпроси Actualno.com разговаря с Гади Орон в кулоарите на парламента.

Снимка: Actualno.com

Г-н Орон, какво според Вас трябва България да направи като закон и като мерки за по-добра защита на авторските права? Вие сте за четвърти път у нас.

Наистина страната има много голям потенциал. Ние ценим творческата индустрия и творческия сектор в България. Това, което липсва тук, е пакет от законодателни промени и мерки. На първо място е необходимо изменение в законодателството. На второ място е необходима подкрепа от страна на властите и правителството за прилагане на законодателството на практика така, че да се защитят правата на творците и те да получават заплащането, което биха получавали в други държави.

Акцентирахте върху творците от музикалната сфера, също така Вие сте от Франция. Каква е разликата в заплащането между творците във Франция и тези в България?

В България творците не получават възнаграждение за труда си, който се заплаща във Франция. Причината е, че във Франция законодателството е по-добро. Има и по-ефективна система. Цифрите говорят сами за себе си. В България творците събират по-малко от 10 млн., докато във Франция тази сума възлиза на 1 млрд. евро. Това е несправедливо спрямо българските творци.

Също трябва да подчертая, че България и Франция са държави членки на ЕС, т.е. би трябвало да се прилага един и същи закон, но ситуацията е несправедлива спрямо творците в България.

Това ще помогне на България да защити своята култура и това е в интерес на самата България. ОЩЕ: Кой пази авторското право при финансиране на проекти по ПВУ? Говори Иван Димитров (ВИДЕО)

С кого се срещате в България и срещате ли съдействие от институциите за решаване на тези проблеми?

Току-що се срещнах с Комисията по култура. Надявам се те да започнат този процес. Следващата ми среща ще е с министъра на културата. Надявам се както правителството, така и парламентът да работят по въпроса, защото тази година е символична за България. България е домакин на Евровизия и трябва да покаже на света, че цени авторските права и културата.

Снимка: Actualno.com

Вашата организация тази година навършва 100 години. Как са се променили проблемите в авторското право за последните 100 години и какви са основните проблеми днес?

Най-голямото предизвикателство, най-големият проблем днес, е изкуственият интелект. Трябва да лицензираме всички услуги, които сканират и използват творчески продукти, но не заплащат за това.

През последните години се случва едно и също. Всеки път, като се появи нова технология, операторите отказват да заплащат, но в крайна сметка се принуждават, защото ползват авторски труд.

Възможно ли е накрая да има съавторство с изкуствения интелект?

Не говорим за съавторство, защото, ако творец използва изкуствен интелект - то в този процес изкуственият интелект е просто инструмент, а самият ум и самият творец е авторът и той държи авторските права. Сигурен съм, че с изкуственият интелект ще видим нови форми на творчество. Такива, каквито дори не можем да си представим днес. ОЩЕ: Световни звезди с предупредително изявление срещу изкуствения интелект

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