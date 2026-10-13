Малко ще е да изгоним Митрофанова: Арман Бабикян за ударените кораби (ВИДЕО)

Най-малкото, което трябва да направим, е да изгоним Митрофанова. Това каза в предаването Студио Actualno политическият анализатор и пиар експерт Арман Бабикян, който е един от организаторите на големите протести през 2020 г. и сред създателите на гражданско сдружение “Ние идваме“, както и депутат в 45-ото НС. Поводът – ударените от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море нови два кораба. Според Арман Бабикян реакцията на президента Илияна Йотова е скучна, защото преповтаря казаното на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), а реакцията на премиера Румен Румен Радев е жалка: Още: Росен Стоянов за ударите в Черно море: Вече не може да се шикалкави кой е агресорът (ВИДЕО)

Очевидно дроновете са руски

"Радев направи някакъв опит да демонстрира самочувствие, викайки посланика на Русия в Министерския съвет, за да проведе разговор, на който да му даде безумния шанс да ѝ каже, че няма доказателства, представяте ли си. Но госпожата Митрофанова пък имаше шанса да обясни, че можело да бъде и провокация от трета страна, може би Грузия. То като изключим, че нещата стават от лоши по-лоши, гледаме някаква такава нелепа сцена, в която ние не искаме да обвиним, а те пък няма смисъл да се защитават.

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Снимка БГНЕС

Очевидно за всички е, че дроновете са руски. Абсолютно ясно е откъде са траекториите. Мисля, че нашите служби вече са получили съответните кадри от съответните спътници. Абсолютно ясно е кой има изгода от това. Ние ще провеждаме разследване, все едно сме в криминален роман. На два километра в дълбините на Черно море, за да намерим останки от дрон, който да ни проговори на руски. Представяте ли си за каква всемирна тъпота става въпрос, след като за целия свят е ясно кой е агресорът и кой взриви тези кораби" - Още: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев

Русия не може да управлява Черно море

На въпрос трябва ли да изгоним Елеонора Митрофанова и да я обявим за персона нон грата, пиар експертът отговори:

"Най-малкото. Следващото, което трябва да направим наистина е да се обсъди, не просто да се разговаря с Марк Рюте, а да се обсъдят колективните действия в рамките на Черно море на трите ключови натовски държави, за да може да бъде осигурен коридор за търговия и да бъде даден ясен знак на Русия, че не може да управлява Черно море, или да изземва възможностите на останалите държави-съсобственички на Черно море, защото точно това се случва в момента".

Още – във видеоматериала. Още: Марк Рюте с първи думи след разговора си с Радев: Ето какво предприема НАТО в Черно море