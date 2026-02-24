Българче предизвика фурор в немско музикално шоу (ВИДЕО)

Имаме прекрасен повод да се гордеем, че сме българи. Преди броени дни едно 10-годишно момиченце, родом от Кюстендил, впечатли журито и зрителите на "Гласът на Германия" за деца. Малката Даная изпълни феноменално песента на Ленард Коен "Алелуя", заради което напълно заслужено продължи напред и ще се бори за големия финал.

Повече за любовта ѝ към музиката

Даная започва да пее от много малка. Майка ѝ и сестра ѝ пеят в църковен хор, заради което за нея било напълно естествено да тръгне по стъпките им. Тя демонстрира таланта си не само в църквата, но също така в училищния хор и на уроците по китара и цигулка.

Пред немското издание Schlagerpuls Даная разкри и защо се е спряла именно на песента "Алелуя" за участието си в музикалното предаване. "Тази песен има голямо значение за мен. Вярвам в Исус и песента е свързана с моята вяра." Тя също така сподели, че винаги се моли, преди да излезе на сцена, тъй като това ѝ дава сила.

Даная се вдъхноваява от големи изпълнители като Уитни Хюстън, Майкъл Джаксън, Марая Кери, Селин Дион.