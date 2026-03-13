Франция и Италия говорят с Иран да пуска техни кораби, но Европа остава разделена за Ормузкия проток

Европейски държави, сред които Франция и Италия, са започнали преговори с Иран - целта е да сключат споразумение, което да гарантира безопасното преминаване на техните кораби през блокирания Ормузки проток - един от най-важните маршрути за световната търговия, през който преминават около 20% от глобалните доставки на петрол и втечнен газ. Новината съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с преговорите за възобновяване на доставките на енергийни ресурси от Персийския залив.

Доставките през Ормузкия проток са незначителни след началото на иранските атаки срещу танкери: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран.

Кой участва в преговорите и доколко има шанс за пробив?

Европейски страни са започнали предварителни разговори като опит да възобновят износа на петрол и газ, без да разширяват конфликта, казват трима неназовани служители. Корабните компании разчитат на западните военноморски сили да осигурят евентуална охрана за танкерите им - нещо, което вече и френският президент Еманюел Макрон, и Доналд Тръмп не изключиха като опция.

Франция е една от страните, участващи в преговорите, споделят двама от служителите, цитирани в материала. Италия също е направила опити да започне разговори с Техеран по въпроса, гласи информацията на изданието. А днес се разбра, че Анкара е получила разрешение от Иран турски кораб да премине през пролива.

Снимка: Getty Images/Guliver

Няма гаранция, че преговорите ще напреднат или че Иран е склонен да преговаря по въпроса, подчертават обаче източниците. Подозира се, че Техеран се опитва да повиши цените на петрола и природния газ, за да окаже натиск върху американския президент да сложи край на войната, а новият върховен лидер Моджтаба Хаменей обеща да продължи да блокира Ормузкия проток.

Европейските държави се стремяха да избягват на всяка цена пряко участие в конфликта, а някои от тях критикуваха първоначалната атака на САЩ и Израел, която предизвика по-широкомащабна война в региона на Близкия изток. Сега обаче има дълбоко безпокойство, че продължително блокиране на пролива ще доведе до скок в цените на енергийните ресурси за бизнеса и домакинствата. Така или иначе, икономическите проблеми за Европа сега са големи, а ще станат още по-дълбоки.

Цените на петрола са се повишили до около 100 долара за барел от близо 60 долара за барел в началото на годината, докато цените на природния газ в Европа са скочили със 75% през същия период.

Европейският флот не желае да ескортира кораби през Ормузкия проток

Италия, Франция и Гърция имат военни кораби в Червено море като част от мисията на ЕС за морска защита „Аспидес“, но нито един европейски флот не е готов да ескортира кораби през Ормузкия проток при такава неблагобриятна обстановка, казват източниците на Financial Times. Иран вече обяви, че минира пролива.

Има и европейски държави, които изразяват несъгласие с усилията за установяване на диалога с Иран. Общо взето, мненията в целия ЕС са доста различни.

Снимка: iStock

Великобритания не води преки разговори с Иран относно достъпа до пролива, уточняват британски официални лица. Въпреки това външният министър Ивет Купър, която е на посещение в Саудитска Арабия, обсъжда непрекъснатостта на доставките на петрол с държавите от Персийския залив.

Френският президент Еманюел Макрон разговаря по-рано с иранския президент Масуд Пезешкиан и е подчертал пред него, че Техеран „трябва да гарантира свободата на корабоплаването, за да сложи край на затварянето на Ормузкия проток“.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви в интервю за Corriere della Sera: „Опитваме се да накараме Европа да говори с единен глас, (...) като настояваме за две ключови точки. Първата е да поискаме официално да се позволи на кораби от страни, които не са във война, да преминават през Ормузкия проток".

