Войната в Украйна:

Франция и Италия говорят с Иран да пуска техни кораби, но Европа остава разделена за Ормузкия проток

13 март 2026, 15:56 часа 158 прочитания 0 коментара
Франция и Италия говорят с Иран да пуска техни кораби, но Европа остава разделена за Ормузкия проток

Европейски държави, сред които Франция и Италия, са започнали преговори с Иран - целта е да сключат споразумение, което да гарантира безопасното преминаване на техните кораби през блокирания Ормузки проток - един от най-важните маршрути за световната търговия, през който преминават около 20% от глобалните доставки на петрол и втечнен газ. Новината съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с преговорите за възобновяване на доставките на енергийни ресурси от Персийския залив.

Доставките през Ормузкия проток са незначителни след началото на иранските атаки срещу танкери: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран.

Кой участва в преговорите и доколко има шанс за пробив?

Европейски страни са започнали предварителни разговори като опит да възобновят износа на петрол и газ, без да разширяват конфликта, казват трима неназовани служители. Корабните компании разчитат на западните военноморски сили да осигурят евентуална охрана за танкерите им - нещо, което вече и френският президент Еманюел Макрон, и Доналд Тръмп не изключиха като опция.

Франция е една от страните, участващи в преговорите, споделят двама от служителите, цитирани в материала. Италия също е направила опити да започне разговори с Техеран по въпроса, гласи информацията на изданието. А днес се разбра, че Анкара е получила разрешение от Иран турски кораб да премине през пролива.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images/Guliver

Още: Тръмп и Пентагонът с огромна грешка при планирането на войната в Иран, държавници и мениджъри останали със зяпнала уста (ВИДЕО)

Няма гаранция, че преговорите ще напреднат или че Иран е склонен да преговаря по въпроса, подчертават обаче източниците. Подозира се, че Техеран се опитва да повиши цените на петрола и природния газ, за да окаже натиск върху американския президент да сложи край на войната, а новият върховен лидер Моджтаба Хаменей обеща да продължи да блокира Ормузкия проток.

Европейските държави се стремяха да избягват на всяка цена пряко участие в конфликта, а някои от тях критикуваха първоначалната атака на САЩ и Израел, която предизвика по-широкомащабна война в региона на Близкия изток. Сега обаче има дълбоко безпокойство, че продължително блокиране на пролива ще доведе до скок в цените на енергийните ресурси за бизнеса и домакинствата. Така или иначе, икономическите проблеми за Европа сега са големи, а ще станат още по-дълбоки.

Още: Иран порази и италианска военна база, докато Тръмп демагогства: Да не си тръгваме по-рано (ВИДЕО)

Цените на петрола са се повишили до около 100 долара за барел от близо 60 долара за барел в началото на годината, докато цените на природния газ в Европа са скочили със 75% през същия период.

Европейският флот не желае да ескортира кораби през Ормузкия проток

Италия, Франция и Гърция имат военни кораби в Червено море като част от мисията на ЕС за морска защита „Аспидес“, но нито един европейски флот не е готов да ескортира кораби през Ормузкия проток при такава неблагобриятна обстановка, казват източниците на Financial Times. Иран вече обяви, че минира пролива.

Има и европейски държави, които изразяват несъгласие с усилията за установяване на диалога с Иран. Общо взето, мненията в целия ЕС са доста различни.

Снимка: iStock

Още: Иран: Три държави се свързаха с нас за възможно примирие, но ние решаваме кога

Великобритания не води преки разговори с Иран относно достъпа до пролива, уточняват британски официални лица. Въпреки това външният министър Ивет Купър, която е на посещение в Саудитска Арабия, обсъжда непрекъснатостта на доставките на петрол с държавите от Персийския залив.

Френският президент Еманюел Макрон разговаря по-рано с иранския президент Масуд Пезешкиан и е подчертал пред него, че Техеран „трябва да гарантира свободата на корабоплаването, за да сложи край на затварянето на Ормузкия проток“.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви в интервю за Corriere della Sera: „Опитваме се да накараме Европа да говори с единен глас, (...) като настояваме за две ключови точки. Първата е да поискаме официално да се позволи на кораби от страни, които не са във война, да преминават през Ормузкия проток".

Още: Ормузкият проток е като Украйна: Планът на Макрон. Турция и Германия пазят Кипър (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Ирак Италия Франция Иран Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес