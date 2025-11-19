Радев и политическото инженерство - какво се цели? Анализ на политолога Димитър Димитров (ВИДЕО)

Рутинните изказвания на президента стават все по-партийно ориентирани с потенциал за политическо инженерство. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Димитър Димитров, който коментира изказването на държавния глава Румен Радев във връзка с решението на Конституционния съд за референдума, иницииран от президентската институция.

Според Димитров решението на съдиите дава тласък на бъдещи политически действия на Радев, защото всички, които защитават президента, могат да кажат: “Ето, той беше прав!” Ако върнем лентата назад, биха могли да се намерят аргументи, че в онзи момент в средата на май, преди да бъде дадена зелена светлина за конвергентния доклад, потенциално гласуване в парламента можеше да бъде подложено на вето, каза Димитров.

Според политолога ситуацията около изпращането на кмета на Варна Благомир Коцев в затвора изглежда доста смущаваща. В случая на Коцев и Барбутов, те бяха подложени на най-тежката мярка за неотклонение, без да са дадени никакви доводи за това. Ставаме свидетели на репресия. Всичко това създава усещането, че повече хора ще излязат на площадите. В крайна сметка сме в държава, която има претенциите да бъде правова, стана ясно още от думите на политолог.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.