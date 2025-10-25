Война за Хелоуин: В Елин Пелин организират масов празник в отговор на кметската забрана

Заповед на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, с която се забранява празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата, предизвика остра обществена реакция и доведе до организирането на контрасъбитие във Фейсбук – "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин".

Мотивът: "Светлината на знанието, а не сенките на чуждите обичаи"

Според официалното съобщение от общината, решението на кмета е мотивирано от желанието да се отдаде по-голяма почит на 1 ноември – Деня на народните будители. В Елин Пелин този ден традиционно се отбелязва с молебен и факелно шествие, в което участват стотици жители.

„Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух," заяви кметът Ивайло Симеонов. "Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи“, подчерта той.

Отговорът: Заповедта е незаконосъобразна и противоконституционна

В отговор на забраната, в социалната мрежа Фейсбук беше създадено събитие, призоваващо за масово отбелязване на Хелоуин в града. Организаторите на инициативата твърдят, че заповедта на кмета е в разрез с основни законови и конституционни норми.

"Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета", посочват те в описанието на събитието.

Според тях, подобни ограничения нарушават член 9 и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, които защитават свободата на мисълта, съвестта, религията и свободата на изразяване. Празнуването на Хелоуин може да се разглежда като форма на културно или художествено изразяване и по този начин попада под защитата на тези текстове, аргументират се организаторите.

Спорът за границите на властта

Организаторите на масовото празнуване предупреждават, че ако гражданин бъде санкциониран заради участие в Хелоуин, този акт ще се основава на "незаконосъобразна или нищожна" заповед. Такъв случай може да бъде обжалван пред административния съд и дори да стигне до Европейския съд в Страсбург, където България рискува да бъде осъдена.

"В основата на този спор не стои противопоставянето между българската и чуждата култура, а границите на властта", се казва още в позицията. Според тях, държавните и общинските органи могат да насърчават патриотизма, но не и да забраняват други културни прояви, защото това представлява "идеологическа намеса, която противоречи на принципите на демократичната държава".

ОЩЕ: Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в общината