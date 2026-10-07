"Утре може да е български кораб, не можем да клекнем и да сме милички с Путин": Божанов за дроновете в Черно море (ВИДЕО)

България трябва да предприеме конкретни действия след ударите с дронове по два кораба в изключителната икономическа зона на страната в Черно море, а правителството да настоява за незабавно спиране на военните действия. Това заяви депутатът от "Демократична България" Божидар Божанов в интервю за Студио Actualno.

По думите му случилото се показва, че войната в Украйна вече се доближава непосредствено до България и поставя въпроса за защитата на българските кораби и икономическата зона на страната.

"Тази агресия в Украйна се пренася вече и в Черно море - не от вчера и не от днес, разбира се, но разширява своето влияние и стига до изключителната икономическа зона на България", каза Божанов. Още: Посолството на Москва: Двата поразени кораба в Черно море не са били руски цели

Той подчерта, че макар въпросните кораби да не са български, това не означава, че при следващ подобен инцидент няма да бъде застрашен български плавателен съд.

"Застрашава български кораби. В случая корабите не са български, но това не значи, че утре не може български кораб да бъде обект на такава агресия", заяви депутатът.

Божанов: България да изпрати нота на Русия

Божанов разкри и какви конкретни мерки ще настоява "Демократична България" да бъдат включени в становището на Консултативния съвет за национална сигурност. Още: ЕС: Европейската агенция за морска сигурност подкрепя България и Румъния след атаките в Черно море

Сред тях е България да изпрати официална нота до Русия с искане за незабавно прекратяване на военните действия в изключителната икономическа зона на страната.

"Да се изпрати нота на руската държава за незабавно спиране на всякакви военни действия в изключителната икономическа зона на България. Това трябва много ясно да бъде комуникирано към руската държава", каза той.

Според Божанов страната трябва също да потвърди позицията си в подкрепа на незабавно прекратяване на огъня и последващи преговори за мир.

Той критикува разнопосочните сигнали от управляващите и заяви, че позицията на България трябва да бъде съобразена с европейската и с позицията на държавите, подкрепили призивите за прекратяване на огъня. Още: Започна КСНС за атаките в Черно море: Какви са нагласите? (ВИДЕО)

"Не можем да приклекнем и да сме милички с Путин"

Божанов коментира и призива на "Възраждане" България да спре износа на оръжие за Украйна като начин да повиши сигурността си. Според него подобен подход би означавал страната да се опита да избегне конфликта чрез отстъпки.

"Логиката на "Възраждане", и не само, е: дайте ние да се снишим, да приклекнем, да приемем, че трябва да сме милички с Путин и той ще ни пощади горе-долу", заяви той.

Божанов направи историческа аналогия с политиката на отстъпки спрямо нацистка Германия преди Втората световна война. Според него изводът от историята е, че отстъпването пред агресията не гарантира сигурност. Още: Управляващите блокираха изслушване на Радев за атакуваните кораби в Черно море

"И затова е важно развитият западен свят да каже: не можеш със сила да променяш граници. Не може просто да си влезеш и да си кажеш: „Аз това си го взимам.“ Това е забранено и няма да бъде допуснато", каза депутатът.

Кой стои зад дроновете?

По отношение на произхода на дроновете Божанов заяви, че според него има значение да се установи какво се е случило, но още по-важно е България да разполага с необходимите способности за откриване и противодействие на подобни заплахи.

Той посочи, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че украинската страна е предоставила на българските служби информация, според която дроновете не са украински.

Божанов припомни и предишен случай, при който украински дрон-примамка е паднал на българска територия, като тогава Киев е признал произхода му.

Според депутата инцидентите показват необходимостта България да изгради по-сериозна противодронна защита. "Естествено, че е важно да имаме противодронни системи, да може да засичаме тия неща в Черно море", каза той.