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Посолството на Москва: Двата поразени кораба в Черно море не са били руски цели

07 октомври 2026, 15:13 часа 1333 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Посолството на Москва: Двата поразени кораба в Черно море не са били руски цели

Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година. Това заявиха от руското посолство в София по повод атаката 

Вчера около 3 часа на около 70-80 морски мили източно от град Бяла, в пределите на българската изключителна икономическа зона, атаки с морски и въздушни дронове поразиха два 25 000-тонни търговски кораба.

Единият плавателен съд потъна за броени минути, оставяйки екипажа си в неизвестност, а 18 моряци от втория пламнал плавателен съд бяха спасени при мащабна среднощна операция с участието на български ферибот, Военноморските и Военновъздушните сили. Още: ЕС: Европейската агенция за морска сигурност подкрепя България и Румъния след атаките в Черно море

Инцидентът предизвика остра реакция от Брюксел, свикване на Консултативния съвет за национална сигурност от президента Илияна Йотова и политически сблъсък в София.

"Изхождаме от това, че за да се определи "националността" на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването“, се посочва още в изявлението на посолството.

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Снощи украинският президент Володимир Зеленски обяви, че снощните удари по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море са "комбинирана руска атака с употреба на морски и въздушни дронове".

Той представи информацията като резултат на съвместна проверка на българските и украинските военни. Още: Започна КСНС за атаките в Черно море: Какви са нагласите? (ВИДЕО)

"Нашите разузнавателни и специални служби работят в момента, за да установят цялата налична информация за още един атентат в Черно море, насочен към цивилни съдове. Две цивилни съда бяха атакувани в български води миналата нощ. Единият потъна, а другият нанесе значителни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати", каза Зеленски във вечерното си обръщение, като текстът на частта по тази тема беше публикуван на английски език в профила му в X.

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руско посолство ударени кораби Черно море
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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