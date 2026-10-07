Започна КСНС за атаките в Черно море: Какви са нагласите? (ВИДЕО)

Ден след атаката в изключителната икономическа зона на България в Черно море започна заседание на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Той е на тема: „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.Това е повече от година след последния съвет който се проведе през февруари 2025 г., но и първия за Йотова, откакто е президент на държавата.

Припомняме, че вчера стана ясно, че са атакувани два търговски кораба, като екипажът на единия е в неизвестност. Властта все още не знае дали дроновете са руски или украински, но украинският президент Володимир Зеленски обяви, че става въпрос за комбинирана руска атака с дронове срещу кораби в Черно море. ОЩЕ: Зеленски: Говорихме с българските ВМС, имало е комбинирана руска атака с дронове срещу кораби в Черно море (ВИДЕО)

Кой участва в КСНС по закон?

По закон Консултативният съвет за национална сигурност е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност. Оглавява го президента, като в него влизат председателя на парламента Михаела Доцова, премиера Румен Радев, министрите на отбраната, на външните работи, на вътрешните работи и на финансите, като Гълъб Донев не е на съвета, а е представен от своя заместник-министър Людмила Петкова.

Негови членове са още шефовете на службите, в това число ДАНС, ДАР, секретарят на Съвета по сигурността и началникът на отбраната.

В него влизат и по един представител от всяка парламентарна група. Там са председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, Станислав Анастасов от ДПС, шефът на групата на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков, както и лидерът на проруската "Възраждане" Костадин Костадинов.

В зависимост от обсъжданите въпроси по решение на Консултативния съвет за национална сигурност за участие в заседанията му могат да бъдат привличани и други държавни и политически лица. Заради евентуални разливи в Черно море - на съвета присъства и министърът на околната среда Росица Карамфилова.

Преди началото на съвета Йотова посрещна всички участници в Гербова зала.

Нагласите на опозицията

В телевизионно участие в БНТ Георг Георгиев от ГЕРБ смята, че КСНС е закъснял. Пред "Евронюз" той заяви, че връчването на нота на руския посланик е най-малкото, което може да се направи. Той заговори и за консултации по чл. 4 от Договора на НАТО.

Подобни позиции имат и от ДБ, които отиват на КСНС с осем точки. Според тях България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно България.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски приветства решението на Йотова да свика КСНС, посочвайки, че тя е станала президент от вчера, когато е взела решението за свикване на съвета, въпреки по думите му "забрана от премиера Радев".

"Истински президент и главнокомандващ няма. Няма реакция от президентството, от президента Илияна Йотова, за пореден път няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС)", тази критика отправи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев след атаката с дронове в български води преди тя да обяви, че свиква КСНС. ОЩЕ: "Абсолютно недопустима атака": Радев заговори за риск от глобален конфликт и даде данни за оцелелите в Черно море (ВИДЕО)