Две концепции за инвестиции приотизира община Кюстендил

Двете концепции на обща стойност 37 000 000 лв. на Община Кюстендил бяха приоритизирани на първо и второ място сред всички подадени концепции в Югозападна България по втората покана за Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ-2). Това се случи на днешното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране, което се проведе в град Кюстендил.

„Класирането на двете концепции на водещи позиции е ясен знак за силната проектна готовност, стратегическото мислене и успешното партньорство на Община Кюстендил с останалите #общини, институции и граждански организации от региона.

Това е поредна важна стъпка към превръщането на Кюстендил в #модерен, #зелен и #социално устойчив град – двигател на развитието в Югозападна България и пример за ефективно прилагане на интегрирания #териториален подход“ , заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Първо място зае концепцията „Устойчиво развитие на общините от Югозападна България чрез кохезионна политика“ , а на второ място беше класирана концепцията „Интегриран модел за устойчиво териториално развитие на Югозападен регион чрез инвестиции в жизнена среда, човешки капитал, социално включване и съгласувани секторни политики“.

Общият #финансов ресурс за реализиране на дейностите на територията на Община Кюстендил възлиза на 37 милиона лева, като проектите обхващат ключови инвестиции в градската, социалната, здравната и образователната инфраструктура:

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и подобряване на зелената градска среда;

Изграждане на социални жилища за уязвими групи и млади специалисти;

Реконструкция и модернизация на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“- фасада и покрив

Изграждане на Център за резидентна грижа за възрастни лица;

Инвестиции в здравната инфраструктура на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“;

Създаване на високотехнологична лабораторна инфраструктура за анализи и диагностика в растениевъдството в Института по земеделие – Кюстендил;

Мерки за превенция и управление на риска от наводнения, както и действия за повишаване на екологичната устойчивост. В подготовката и изпълнението на концепциите Община Кюстендил работи в #партньорство с Община Благоевград, Община Кочериново, Община Симитли, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Института по земеделие – Кюстендил, МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД – Кюстендил, както и със Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО“.