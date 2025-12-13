Усетете истинската коледна магия в Кюстендил! 13 декември 2025 г. носи един от най-уютните и красиви акценти в празничната ни програма – ден, изпълнен с благотворителност, музика, творчество и добро настроение.

ПРОГРАМА:

11:00 – 14:00 ч. – Благотворителен Коледен базар

Стотици ръчно изработени коледни изделия, подаръци и лакомства, създадени с кауза. Всеки закупен предмет подкрепя благотворителни инициативи в нашата общност.

11:00 – 13:00 ч. – Анимация и Коледни творчески работилници

Екипите на социалните центрове на Община Кюстендил ще посрещат малки и големи с работилници за украшения, картички и коледни подаръци. Усмивки, цветове и празнично вдъхновение – всичко на едно място.

11:30 – 12:30 ч. – Празничен концерт на Професионален духов оркестър – Кюстендил

Жива музика, празнични мелодии и истинско настроение, което ще изпълни площада със светлина и ритъм.

18:00 ч. – DJ live set с DJ АВРАМ и проекта „Аврамов дом“

Вечерта Коледното градче ще се превърне в сцена под открито небе – модерни звуци, уютна атмосфера и много настроение за всички гости.

Коледният базар „Приказната Коледа на Кюстендил“ ви очаква всеки ден от 6 до 31 декември, от 11:00 до 22:00 ч. – с аромат на канела, светлини, щастливи детски гласове и празнични изкушения.

Елате да споделим светлината, топлината и духа на Коледа.

Очакват ви вълшебни дни за цялото семейство!