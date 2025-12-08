В Кюстендил ще се проведе третото издание на конкурса “Най-красива външна коледна украса“. След тържественото запалване на коледните светлини градът засия в истинска празнична магия — блестящ, топъл и приказно красив. Сега е време да видим и вашите украсени домове, дворове и фасади, които дописват коледната приказка на Кюстендил.
А сега е време да видим и вашата лична Коледа, сътворена с въображение, творчество и много любов!Покажете ни своето вълшебно кътче и нека заедно направим Коледата в Кюстендил още по-неповторима!
Хиляди светлинки озаряват нашия град, но най-ярките от тях са тези, които вие поставяте по домовете си, по фасадите, дворовете, балконите и обществените пространства.
Уловете в обектива своята #КоледнаМагия и участвайте в конкурса за най-красива външна украса.
Категории:
„Еднофамилна жилищна сграда“
„Многофамилна жилищна сграда“
„Обществена сграда и обект за хранене и развлечение“
Кой може да участва?
Всички жители на община Кюстендил със снимки на:
къщи, фасади и дворове
блокове и междублокови пространства
обществени сгради, заведения и други обекти
Как да участвате?
Изпратете 2 броя снимки на украсения обект на: koleda@kyustendil.bg
до 18 декември 2025 г., включително.
Задължително посочете:
• административен адрес на обекта
• име и фамилия на собственика/наемателя
• телефон за контакт
Как се определят победителите?
Всички снимки ще бъдат публикувани в албум на Facebook страницата на Община Кюстендил.
Победителите ще бъдат определени по брой харесвания.
Гласуване: 19–28 декември
Награди:
„Еднофамилна жилищна сграда“ – парична награда, плакет и място на официалната коледна картичка на Община Кюстендил
„Многофамилна жилищна сграда“ – парична награда и плакет
„Обществена сграда и обект за хранене и развлечение“ – парична награда и плакет
Победителите ще бъдат обявени по време на празничната програма на пл. „Велбъжд“.