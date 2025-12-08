В Кюстендил ще се проведе третото издание на конкурса “Най-красива външна коледна украса“. След тържественото запалване на коледните светлини градът засия в истинска празнична магия — блестящ, топъл и приказно красив. Сега е време да видим и вашите украсени домове, дворове и фасади, които дописват коледната приказка на Кюстендил.

А сега е време да видим и вашата лична Коледа, сътворена с въображение, творчество и много любов!Покажете ни своето вълшебно кътче и нека заедно направим Коледата в Кюстендил още по-неповторима!

Хиляди светлинки озаряват нашия град, но най-ярките от тях са тези, които вие поставяте по домовете си, по фасадите, дворовете, балконите и обществените пространства.

Уловете в обектива своята #КоледнаМагия и участвайте в конкурса за най-красива външна украса.

Категории:

„Еднофамилна жилищна сграда“

„Многофамилна жилищна сграда“

„Обществена сграда и обект за хранене и развлечение“

Кой може да участва?

Всички жители на община Кюстендил със снимки на:

къщи, фасади и дворове

блокове и междублокови пространства

обществени сгради, заведения и други обекти

Как да участвате?

Изпратете 2 броя снимки на украсения обект на: koleda@kyustendil.bg

до 18 декември 2025 г., включително.

Задължително посочете:

• административен адрес на обекта

• име и фамилия на собственика/наемателя

• телефон за контакт

Как се определят победителите?

Всички снимки ще бъдат публикувани в албум на Facebook страницата на Община Кюстендил.

Победителите ще бъдат определени по брой харесвания.

Гласуване: 19–28 декември

Награди:

„Еднофамилна жилищна сграда“ – парична награда, плакет и място на официалната коледна картичка на Община Кюстендил

„Многофамилна жилищна сграда“ – парична награда и плакет

„Обществена сграда и обект за хранене и развлечение“ – парична награда и плакет

Победителите ще бъдат обявени по време на празничната програма на пл. „Велбъжд“.