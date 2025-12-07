Грейна коледната елха в Кюстендил

На един от най-хубавите християнски празници – денят на Св. Николай Чудотворец , светлините на кюстендилската елха озариха града и поставиха началото на празничния сезон! В най-светлите дни на годината, когато се завръщаме у дома — към корените и традициите — Кюстендил отново показва, че истинската магия се ражда там, където има усещане за общност. Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов поздрави всички именници по случай Никулден и даде официален старт на коледно-новогодишните празници в Кюстендил.

„Днешният ден е още по-специален, защото заедно ще запалим коледните светлини на нашата необикновена елха.

Необикновена – по две причини.

Първо, защото спасихме едно дърво – не го отсякохме, а създадохме елхата от внимателно подбрани клони.

И второ – защото в нейната украса са вплетени едни от най-старите български символи – шевицата, символ на дома, рода и народа.

Пожелавам ви да бъдете заедно със семействата си, единни и свързани – така, както повелява канатицата, онази древна шевица, която е закодирана във всеки от нас".

Кметът изказа своята искрена благодарност към всички екипи на Община Кюстендил, които сътвориха това коледно вълшебство.

По традиция празничната програма започна с изпълнения на Професионалния духов оркестър, а след това всички фолклорни формации в града – обединени заедно – превърнаха площада в сцена на жива, трептяща, истинска коледна магия.

Танцьори от различни възрасти и школи изпълниха пространството с ритъм, красота и дух .Атмосферата беше допълнена от нежните гласчета на децата от Вокална група „Тик-Так“.

Най-дългоочакваният момент – грейването на светлините на елхата – бе последван от празнична заря, която освети небето над града и постави началото на празничния сезон. Тази година елхата впечатлява още повече. В основата ѝ са вградени пана, вдъхновени от монументалната шевица на площад „Велбъжд“ – символ, който всеки кюстендилец разпознава като знак на принадлежност и уважение към традицииите.

А украсата на елхата е съставена от елементи, които наподобяват бродирана молитва за ново начало, светлина и благоденствие.

Всеки орнамент носи стилизираното цъфнало клонче – древен кюстендилски мотив, символ на живот, плодородие и силата на рода.

В нашата традиция този мотив изпълнява не само декоративна, но и защитна функция, а изчистената му графична форма от векове е своеобразна молитва за здраве, сила и вечно възраждаща се пролет.

Тази дълбока символика оживява върху празничната елха в сърцето на града, вписвайки се естествено в цветната композиция на площад „Велбъжд“. Така Кюстендил отново съчетава традиция, модерна визия и екологична отговорност по начин, който няма аналог в България.

И именно в тази атмосфера – на уважение към наследството и на усещане за общност – фолклорните формации на града внесоха своята магия.

Обединени на една сцена, те превърнаха площада в живо платно на традицията. Ритмите, багрите и стъпките на танцьорите припомниха, че Коледа е време, в което се връщаме към автентичното – към онова, което ни е запазило като общност през вековете.

Така посланието на Кюстендилската Коледа тази година звучи ясно и силно: Да помним корените си, да пазим традициите си и да посрещаме светлите празници със сърца, пълни със светлина, благодарност и надежда.