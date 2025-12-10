Отличиха община Кюстендил и социалното предприятие за грижата към социално слабите

Община Кюстендил и „Общинско социално предприятие – Кюстендил“ бяха отличени с грамота за съпричастност към хората с ограничени възможности на пазара на труда. Отличието бе връчено на кмета инж. Огнян Атанасов от заместник-министъра на труда и социалната политика Гергана Алексова- Великова по време на заключителната конференция по проекта „Развитие на социалната икономика“, реализиран от Министерството на труда и социалната политика и финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Инж. Атанасов изрази благодарност за високата оценка, като подчерта, че социалната политика и подкрепата за уязвимите групи са сред основните приоритети на общинското ръководство. Той участва и в дискусия на тема „Ролята на местните общности и общините в подкрепа на социалните предприятия“, където сподели опита на Кюстендил в насърчаването на социалната икономика.

Конференцията, проведена под мотото „Социалната икономика като двигател за устойчиво развитие“, представи основните резултати от проекта и осигури платформа за обмен на добри практики, иновативни политики и механизми за подпомагане на социалните предприятия на национално и европейско ниво.

В програмата бяха включени дискусии, посветени на актуални стратегии и финансови инструменти за стимулиране на сектора, както и на значението на местните общности за устойчивото развитие на социалната икономика.

В рамките на форума се състоя и церемонията по връчване на Годишната национална награда за социални иновации в категориите „Социални иновации, свързани със заетост“, „Социално включване“ и „Социални продукти и услуги“.

Събитието събра кметове на общини, представители на институции, социални партньори, академичните среди, гражданския сектор и международни организации, обединени около целта за укрепване и развитие на социалната икономика в България.