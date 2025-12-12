Планира се изграждането на мрежа от наземни генератори за градозащита в област Кюстендил

След инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и тогавашния областен управител инж. Александър Пандурски, поставена още през 2024 г., предстои да започне изграждане на мрежа от наземни генератори за градозащита в областта.

В областна администрация се състоя работна среща със заместник областния управител на Кюстендил Георги Джоглев, кмета инж. Огнян Атанасов, зам.-кмета на Сапарева баня Илияна Базиргянова, представители на местната власт, експерти от Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) и от Областната дирекция по земеделие.

В Кюстендилска област предстои разполагането на 33 наземни генератора, а в област Перник – 36.

Инициативата беше провокирана от множеството сигнали на земеделски производители за пропаднала реколта вследствие на градушки.Кметът настоя за спешни и конкретни мерки, а проведените срещи с ръководството на Министерството на земеделието доведоха до ускорено планиране и избор на подходящите терени за защитната система.

Модерна технология за защита на земеделските земи

Зам.-министър Капитанов уточни, че локациите за поставяне на генераторите са определени от експертите на ИА „Борба с градушките“, като предстои финално съгласуване с общините.

Системата използва генератори със сребърен йодид – технология, доказала своята ефективност във Франция и Испания. Очаква се тя да доведе до до 40% намаляване на енергията на градушката, което значително ограничава щетите за земеделската продукция.

На срещата бяха обсъдени и всички организационни и технически стъпки, необходими за изграждането и въвеждането в експлоатация на мрежата.

„Нашият приоритет е земеделските стопани да получат по-добра защита и повече сигурност. Работим по безопасен подход, съобразен с всички ограничения на територията на областите Кюстендил и Перник“, подчерта зам.-министър Капитанов.