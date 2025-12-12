След 10 години чакане: 6.5 млн. лв. влизат в селата край Кюстендил и още 5 общини (ВИДЕО)

За първи път след 10 – годишни усилия на територията на област Кюстендил е одобрена Местна инициативна група (МИГ) по стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Новият МИГ обхваща шест общини: Невестино, Кюстендил, Трекляно, Бобошево, Кочериново и Рила, като офисът на структурата е разположен в с. Невестино. Общият бюджет на стратегията на МИГ надхвърля 6.5 млн. лв.

От територията на община Кюстендил са допустими всички села.

Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов заяви: „ Когато работим последователно и единно – постигаме резултати. Този МИГ е изстрадан, но напълно заслужен успех. Той е част от нашата дългосрочна политика европейското финансиране да достига до всеки дом и до всяко населено място в общината.“ Помня още през 2013 г., когато инициативна група от Кюстендил започна постъпки, за да може и нашата община да бъде включена към селските райони. Тогава ни беше обяснено, че това е невъзможно. Не стана, напомни Атанасов.

Но ни предложиха алтернатива – създаване на МИГ, чрез които селата ни да получат достъп до финансиране. Създадохме МИГ, но той не беше одобрен.

След 10 години работа, усилия и упоритост, най-накрая имаме одобрена стратегия и финансиране. И съм изключително радостен, защото този процес го изстрадахме заедно с г-н Андонов, за да могат нашите НПО, земеделски стопани и малки предприятия да имат достъп до европейски средства.

Община Кюстендил е най-голямата в областта и винаги съм вярвал, че имаме отговорност да подкрепяме останалите по-малки общини. Сега можем – и ще го правим“, подчерта кметът инж. Огнян Атанасов.

Основно финансиране по ВОМР:

Инвестиции в земеделски стопанства -1 000 000 лв.

Инвестиции в неселскостопански дейности- 800 000 лв.

Инфраструктурни инвестиции и основни услуги- 1 900 000 лв.

Опазване на местна идентичност и културно наследство -300 250 лв.

Сътрудничество между МИГ-ове -400 000 лв.

Управление, мониторинг, популяризиране-1 466 000 лв.

Допълващо финансиране по оперативни програми

Програма „Околна среда“ 2021–2027

Мярка: Осведоменост за устойчиво потребление, кръгова икономика, управление на отпадъци. Бюджет: 100 000 лв.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027

Мярка: „Внедряване на иновации в МСП“

Общ бюджет: 554 000 лв.

Разпределение:

• Иновации и растеж – 277 000 лв.

• Кръгова икономика – 277 000 лв.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027

Мярка 1: Подобряване достъпа до трудова заетост

Бюджет: 210 000 лв.

Мярка 2: Трудова заетост за млади хора

Бюджет: 210 000 лв.

Интензитет: 100% безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на проект: 100 000 лв.

„Читалищата, земеделските стопани, малките и средните предприятия вече имат реален достъп до значителен финансов ресурс. Това е огромен плюс за нашите села и за целия регион. Убеден съм, че след широка информационна кампания много хора ще поискат да се възползват от възможностите“, заяви кметът Атанасов.

Той изказа благодарност към г-н Андонов и неговия екип, както и към всички партньори от участващите общини за професионализма и отдадеността.