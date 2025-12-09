Над 2 000 деца от столични училища и детски градини ще посетят Кюстендил през празничния месец декември. Кметът на общината инж. Огнян Атанасов, посрещна първата група ученици, които се потопиха в коледното вълшебство на града. Децата разгледаха Коледния базар, посетиха Занаятчийския център и се включиха в специално подготвена празнична програма, изпълнена с настроение и детски смях.

Кметът ги приветства сърдечно и им пожела весели празници, здраве и много усмивки, като ги покани отново да се връщат в Кюстендил, за да изживяват празничната му магия и радостната атмосфера, която градът щедро раздава.