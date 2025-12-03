Кметът на Кюстендил към хората с увреждания: Виждаме силата ви всеки ден!

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов бяха гости на тържеството на членовете от Общинската организация на хората с увреждания по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания.

На събитието присъстваха 220 души от град Кюстендил и от трите дружества в селата Раждавица, Пиперков чифлик и Слокощица.

Председателят на организацията Валентина Симеонова приветства присъстващите и благодари на общинското ръководство за грижата и подкрепата, която хората с увреждания усещат в ежедневието си.

От своя страна ги поздрави и кметът инж. Атанасов:

„Днес е ден, в който светът вижда вашата сила, но ние я виждаме всеки ден. Най-вече ви пожелавам крепко здраве и нека винаги около вас има хора, които да ви подават ръка, когато се нуждаете от опора и да вървят редом с вас.“

Той подчерта, че общината не просто обещава, а действа – с грижа, внимание и уважение към нуждите на хората с увреждания.

„Поправяме пропуските от 2016 г. и започваме поетапно да осигуряваме нови паркоместа за хора с увреждания във всички квартали – там, където живеете, където се движите, където преминава вашето ежедневие. В центъра също ще увеличим броя им, а при поликлиниката ще добавим още 8 места, защото там нуждата е най-голяма и най-чувствителна,“ каза още инж. Атанасов.

Празникът завърши по най-хубавия начин – с разговори, усмивки и кръшни хора.