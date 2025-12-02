Кметът на Кюстендил представи първия випуск медицински сестри

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи първите три дипломирани медицински сестри – стипендианти на общината и МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ – Румяна, Даниела и Цветина. За 2 години общината реализира ключови стъпки за по-добра здравна грижа:

6 осигурени общински жилища за лекари

Проект за 2 мобилни здравни кабинета за малките населени места

Кандидатстване за 11 нови мед. кабинета в селата

Дофинансиране на лекарски практики в малките населени места

Стипендиантската програма вече подкрепя 10 студенти със 400 лв./месец и договор за 5 години работа в МБАЛ.

„Инвестираме в младите хора от региона – те са нашето бъдеще.“ – кметът благодари на сестрите за избора на благородната професия и отличните им резултати.

"Искаме вашият пример да вдъхнови още млади хора. Те трябва да знаят, че тук имат гарантирано работно място и шанс за развитие.

Трите медицински сестри споделиха, че месечната стипендия осигурявана от общината, им е дала спокойствие през периода на обучение и им е позволила да се концентрират върху професионалната си подготовка.

Младите специалисти оцениха високо и гарантираното работно място в родния им град – възможност, която им дава увереност и сигурност в началото на тяхната кариера.