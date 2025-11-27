Община Кюстендил засажда близо 200 нови дървета в есенната залесителна кампания

Община Кюстендил започна есенната кампания по залесяване, в рамките на която ще бъдат засадени близо 200 дръвчета на територията на града. Инициативата е част от дългосрочната политика на общината за обогатяване на градската зелена система, подобряване качеството на въздуха и устойчиво развитие на градската среда.

През изминалата седмица вече бяха засадени дръвчета на няколко локации в Кюстендил:

в зелената ивица пред бл. на бул. „Македония“ №24 – шестили и офики;

на ул. „Цар Освободител“ – шестили;

на ул. „Цар Освободител“, пред бл. №34 – каталпи, шестили

На 28.11.2025 г. (петък) са предвидени следващите дейности по залесяване:

засаждане на 20 ликвидамбъра и 20 лириодендрона в зелената площ на десния бряг на река Банщица, в участъка от ул. „Бенковски“ до края на коригирания участък;

засаждане на кълбовидни акации по бул. „Дондуков“;

засаждане на кълбовидни акации на ул. „Бузлуджа“.

През пролетната кампания на 2025 г. в града вече бяха засадени 150 нови дървета, като с есенната инициатива общата бройка на новата растителност през годината значително ще нарасне.

Община Кюстендил изразява благодарност към всички служители на общинската администрация, на Младежки център Кюстендил - Youth Center Kyustendil, доброволци и граждани, които активно участват в залесителните дейности. Усилията ни са насочени към по-зелен, по-красив и по-чист Кюстендил!