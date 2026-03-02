Кюстендил отбелязва Националния празник на България. Точно в 11:00 часа на Арката на площад „Велбъжд“ в Кюстендил ще започне тържественото честване на Националния празник на Република България – Трети март. С ритуал по издигане на българския трибагреник жителите и гостите на града ще отдадат почит по повод 148 години от Освобождението на България.

Общоградското тържество ще събере признателни поколения, които ще сведат глава пред подвига и саможертвата на героите, извоювали свободата на Отечеството. В празничната програма са включени тържествено слово и рецитал, както и полагане на венци и цветя пред паметника „Булаир“.

В церемонията ще участва Професионалният духов оркестър към Община Кюстендил, който ще придаде тържественост и празнична атмосфера на събитието.

Честванията ще продължат с концерт на народния изпълнител Георги Илиевски, с участието на Танцов състав „Жива вода“ – Жабокрът и класа по поп пеене към НЧ „Братство 1869“ – Кюстендил.

Нека в този паметен ден си припомним силата на единството и вярата, съхранили ни през вековете, и с достойнство да носим в сърцата си свободата – най-скъпия дар за всеки народ.