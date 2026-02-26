Кметът на Кюстендил представи проект за изграждане на Регионален център за устойчиви производства и логистика

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи проект за изграждане на Регионален център за устойчиви производства и логистика в Кюстендил. Това се случи по време на среща с ръководителя на Представителството на Европейска комисия в България Йорданка Чобанова, с която официално откриха информационен център от европейската мрежа Europe Direct в читалище „Братство“. Той ще се финансира чрез Фонд за справедлив преход, по-конкретно чрез Териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил.

Проектът за Регионален център за устойчиви производства и логистика се разработва повече от година и има ключово значение не само за развитието на Кюстендил, но и на целия регион.

Той е представян пред Европейска инвестиционна банка, Световна банка, представители на Европейска комисия, както и пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на енергетиката. От всички представени от България проекти два са предложени за изготвяне на критерии и методология за оценка – тези на Кюстендил и Стара Загора.

Кметът инж.Атанасов подчерта, че Проектът е стратегически за целия регион. На територията на областта има над 19 000 декара черешови насаждения и над 5 000 декара сливови и ябълкови градини. Основната му цел е да скъси веригата на доставки на плодове, зеленчуци и други земеделски продукти, произведени в Кюстендилска област.

Предвижда се изграждането на модерна база, в която продукцията ще бъде приемана, охлаждана чрез хидрокулер, сортирана по цвят, калибър и качество, опакована и съхранявана. В центъра ще функционира и електронна платформа за B2B и B2C търговия, която ще дава възможност както за директни доставки до крайни клиенти, така и за експедиране на големи количества към търговски партньори в страната и чужбина.

„На база на тази борса ние скъсяваме веригата на доставки. Можем да стигнем до всеки един потребител, а нашите производители ще имат сигурен пазар и база за съхранение, без да зависят от прекупвачи“, подчерта кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Съществен елемент в реализацията на идеята е активната роля на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), която ще гарантира внедряването на иновации, модерни технологии и устойчиви решения в производството и преработката на земеделската продукция.

Проектът е от стратегическо значение и поради социалния си ефект – в региона всяко второ домакинство се занимава със земеделие. Реализацията му ще създаде нови работни места и ще осигури по-стабилни доходи за местните производители, като даде силен тласък на икономическото развитие на областта.

„На 10 март в Кюстендил ще заседава Подкомитетът за трите въглищни региона – Перник, Стара Загора и Кюстендил. По време на заседанието ще бъдат гласувани критериите и методологиите за оценка на стратегическите проекти по Териториалния план за справедлив преход. Очаква се Община Кюстендил да бъде директен бенефициент и да може да кандидатства по процедурата.

Партньори по проекта са:

Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия – София;

Университет по хранителни технологии — Пловдив;

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанска академия – София.