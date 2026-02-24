Спорт:

За поредна година: Община Кюстендил организира кампании за разделно събиране на опасни битови отпадъци

24 февруари 2026, 16:16 часа 284 прочитания 0 коментара
За поредна година Община Кюстендил организира кампании за разделно събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата, насочени към ограничаване на замърсяването и насърчаване на отговорното отношение към околната среда. Кампаниите през 2026 г. ще се проведат на следните дати:

06.04.2026 г. (понеделник)

03.07.2026 г. (петък)

23.09.2026 г. (сряда)

Всяка от инициативите ще се осъществява в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа на следния адрес:

гр. Кюстендил – обособената площадка между ул. „Ал. Димитров“, ул. „6-ти септември“ и ул. „Петър Берон“ (Циркова площадка).

На място гражданите могат безвъзмездно да предадат:

лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила;

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

негодни за употреба батерии и акумулатори.

Призоваваме всички жители да се включат активно в кампанията и да се възползват от предоставената възможност за безопасно предаване на опасни отпадъци. С отговорно поведение и съвместни усилия можем да допринесем за по-чиста околна среда и по-добро здраве за всички.

