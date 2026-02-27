Кюстендил отново грейна в червено и бяло (СНИМКИ)

Кюстендил отново грейна в червено и бяло! За втора поредна година Кюстендил посреща Баба Марта, облечен в празнична премяна, създадена с много въображение, старание и обич от малчуганите в детските градини. Стотици ръчно изработени мартеници озариха дърветата в централната градска част и превърнаха града в истински символ на пролетта, новото начало и живата българска традиция.

„Няма нищо по-хубаво от това да видиш как децата пазят българските традиции. Пожелавам на малките творци да бъдат бели и червени, румени и засмени, здрави и горди с красотата на нашите обичаи.“ – с тези думи кметът инж. Огнян Атанасов поздрави децата и ги насърчи да съхраняват духа на българското.

Във всяка мартеница са вплетени детска чистота, искрени пожелания и топлина. Малките сръчни ръце създадоха не просто украса, а послание за здраве, любов, доброта и надежда – истински празник за очите и сърцата на всички.

Община Кюстендил изразява своята искрена благодарност към всички деца, учители и родители, които с труд, вдъхновение и сърце направиха този празник толкова специален.

Да сте бели и червени, румени и засмени!