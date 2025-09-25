Войната в Украйна:

Кметът на Кюстендил направи първа копка на паркинг в "Хисарлъка" (ВИДЕО)

25 септември 2025, 16:50 часа 360 прочитания 0 коментара
Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов направи днес първа копка на паркинг в местността „Хисарлъка“. Той ще се намира в близост до закрития Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3г.

Проектът е от изключително значение за развитието на местността и за създаване на по-добри условия за достъп и престой на посетителите.

Паркингът ще бъде достъпен чрез новопроектирана улица и ще разполага с 40 паркоместа за леки автомобили и 3 места за автобуси.

Две от паркоместата ще бъдат оборудвани със зарядни станции за електромобили.

Новоизградената пътека до Зоопарка ще бъде свързана с паркинга, което ще улесни достъпа на пешеходците до зоологическата градина и Лесопарк „Хисарлъка“.

„Дълги години в местността „Хисарлъка“ имаше сериозни проблеми с паркирането. С реализацията на този проект даваме решение, което е част от цялостната концепция за развитие на района – заедно със Зоологическата градина, изграждането на въжения атракционен парк и възстановяването на екопътеките до Белодробния санаториум. Постепенно оформяме една завършена визия за любимия ни Хисарлък, който става все по-желана дестинация за туристи от цяла България“, подчерта кметът Огнян Атанасов.

Антон Иванов
