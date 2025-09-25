"Празник на плодородието за всички“ 2025: Кюстендил празнува щедростта на природата и добротата на хората! Първите дни на есента отново превърнаха Кюстендил в сцена на благодарност и изобилие – време, в което се събират не само плодовете на земята, но и тези на любовта и грижата на поколения кюстендилци. И тази година „Празник на плодородието“ излезе извън пределите на централния площад. Чрез социалната кампания „Празник на плодородието за всички“ овощното богатство и духът на празника достигат и до хората в нужда – в града и в най-отдалечените кюстендилски села.

Кампанията се провежда под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. В нея се включват ръководството и служителите на Община Кюстендил, младежите от Консултативния съвет към Община Кюстендил и екипът на Младежки център – Кюстендил. Те ще посетят адресите на десетки нуждаещи се хора, за да им доставят топли печива, кюстендилски плодове и сокове, произведени от благата на Овощната градина на България.

„Щастлив съм, че Празникът на плодородието не е събитие, което се случва само в центъра на града, а достига до всеки дом. Истинската стойност на празника е в това да споделим обич, внимание и подкрепа с хората, които най-много се нуждаят от тях“, подчерта кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Кампанията ще продължи до края на седмицата. Доброволците, заедно с ръководството и служителите на Община Кюстендил, ще посетят домовете на хора в нужда в кюстендилските села Лозно, Катрище, Богослов, Раждавица, Пиперков чифлик и други.

Специални благодарности към социалните услуги, които правят възможно празникът да стигне до всеки човек в нужда:

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

Център „Патронажна грижа“ към Община Кюстендил

Звено „Механизъм лична помощ“ към Община Кюстендил

С тяхната всеотдайност „Празник на плодородието“ наистина се превръща в празник за всички!

Социалната инициатива „Празник на плодородието за всички“ не би била възможна без подкрепата на нашите партньори и приятели.

Изказваме сърдечна благодарност на:

„100% БИО“ ООД

Институт по земеделие – Кюстендил

Марио Ташев

ОП „Ученическо хранене и социален патронаж“

Благодарение на тяхната подкрепа и съпричастност успяваме да достигнем до повече хора в нужда и да направим празника истински – с грижа, внимание и топлина за всеки дом.