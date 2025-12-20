Подобрена инфраструктура, инвестиции и туризъм: Кметът на Кюстендил с отчет за първите 2 години от мандата

Отчет на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов за работата на администрацията от месец ноември 2023 г. до момента. „В началото на мандата поехме ясен ангажимент – да управляваме Община Кюстендил с визия, отговорност и ясна програма, насочена към реалните проблеми и нужди на хората. Програмата за управление за периода 2023–2027 г. беше приета не просто като формален документ, а като работещ план, по който стъпка по стъпка да подобряваме условията за живот, инфраструктурата и развитието на общината – както в града, така и във всички населени места.

Днес, две години по-късно, представяме междинен отчет за това, което е свършено до момента.

Това са резултати от последователна работа – осигурено финансиране, започнати и изпълнявани проекти, реални строителни дейности и видими промени.

Основният фокус през този период беше върху:

обновяването на техническата и уличната инфраструктура;

инвестициите в енергийна ефективност и жилищния фонд;

подобряването на условията в образованието, спорта и културата;

решаването на дългогодишни проблеми във ВиК мрежата;

създаването на по-добра среда за развитие и инвестиции.

туризъм

Резултатите са конкретни и измерими – с реализирани и изпълнявани проекти на значителна стойност, които ще имат дългосрочен ефект за общината и за хората.

Този отчет не е финал.

Той е етап от изпълнението на Програмата за управление и основа, върху която ще надграждаме през следващите години, с още по-високо темпо и ясни приоритети.

В следващата презентация ще представим в детайли какво е направено до момента. Благодаря за доверието и за подкрепата“, заяви инж. Огнян Атанасов.