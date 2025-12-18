Кюстендил отличи най-добрите си спортисти за 2025 година (СНИМКИ)

Кюстендил отличи най-добрите си спортисти за 2025 година. Пред пълна зала в Общински драматичен театър, Кюстендил преживя истински празник на спорта, вдъхновението и човешката воля. С тържествена церемония Община Кюстендил награди най-добрите си спортисти за 2025 година – хората, които с труд, дисциплина и характер носят спортната слава на града далеч отвъд неговите граници. Събитието събра елитът на кюстендилския спорт – състезатели, треньори, ръководители на спортни клубове, спортни деятели, официални гости и десетки млади таланти, за които тази сцена е първата крачка към големите мечти.

Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов заяви, че когато сме единни, можем не само да печелим медали, но и да градим – да инвестираме в спортна инфраструктура, в модерни бази и пространства, които дават шанс на децата и младите хора на Кюстендил да се развиват и да мечтаят смело.

Церемонията премина под мотото:

„Когато сме единни – можем всичко. Защото силата на общността създава шампиони“, което ясно подчерта значението на общите усилия, подкрепата и дългосрочната визия за развитието на спорта в Кюстендил.

Силата на примера и инвестициите в бъдещето

Водещите припомниха, че миналата година посланието на церемонията е било „Спортът ни обединява“, а днес градът надгражда тази идея – с единство, което движи не само спорта, но и цялата общност напред.

В този дух кметът изрази своята искрена благодарност към всички спортни клубове, треньори и състезатели за тяхната всеотдайност и принос към спортната слава на Кюстендил.

„Нашата цел е спортът в Кюстендил да бъде не привилегия, а възможност за всяко дете. Инвестициите в спорта са инвестиции в здравето, дисциплината и бъдещето на нашия град.“

Вдъхновението има лице – Стилияна Николова

Сред официалните гости тази вечер беше една личност, която не просто печели медали, а печели сърца и вдъхновява поколения.

Спортист, който знае, че истинската сила не е само в победите, а в отговорността към младите, които вървят след него.

С бурни аплодисменти публиката приветства Стилияна Николова – многократна медалистка от световни и европейски първенства, едно от лицата на българския спорт и истински пример за младите.

Нейното присъствие придаде допълнителна стойност и емоция на вечерта и превърна церемонията в незабравимо преживяване за всички в залата.

Най-добрите на Кюстендил за 2025 година

Спортист №1 на Кюстендил за 2025 г.

Християн Василев – Спортен клуб „Чикара-Ли“

Треньор: Лилия Георгиева

Християн Василев беше отличен заради впечатляващите си успехи през годината, сред които:

• Световен шампион от Световното първенство в Полша – Open Kumite (мъже до 21 г.);

• Световен отборен шампион с националния отбор на България;

• Сребърен и бронзов медалист от Европейското първенство в Италия;

• Многократен шампион на България и медалист от международни турнири.

Наградата му беше връчена лично от кмета инж. Огнян Атанасов.

Спортист №2 на Кюстендил за 2025 г.

Симеон Станкович – Спортен клуб по борба „Васил и Георги Илиеви“

Треньор: Валери Райчев

• Световен вицешампион по сумо – мъже;

• Европейски бронзов медалист;

• Държавен шампион в класическата борба и сумото.

Отличието беше връчено от специалния гост на церемонията – Стилиана Николова.

Спортист №3 на Кюстендил за 2025 г.

Деян Димитров – Лекоатлетически клуб „Пауталия“

Треньор: Огнян Огнянов

Национален шампион на 60 м и 200 м в зала и шампион при юноши под 16 години.

Млад спортист на Кюстендил за 2025 г.

Ивайло Петров – Клуб по таекуондо „Нерон“

Треньор: Милен Гочев

Част от националния отбор на България и медалист от европейски, балкански и държавни първенства.

Треньор на годината за 2025 г.

Лилия Георгиева – Спортен клуб „Чикара-Ли“

Отличието се връчва за първи път и е признание за ключовата роля на треньорите като двигател на спортните успехи.

Отбор на годината за 2025 г.

Спортен клуб по естетическа групова гимнастика „Велбъжд“ – Жени

Треньор: Валя Машова

Сребърни медалисти от Световното първенство по естетическа групова гимнастика.

По време на церемонията бяха отличени още десетки спортисти, млади таланти, отбори и треньори, а публиката се наслади и на впечатляващи демонстрации от различни спортни клубове.

Кюстендил отново доказа, че е град с богати спортни традиции, силна общност и ясна визия за бъдещето – бъдеще, в което спортът възпитава характер, дисциплина и мечти.

Община Кюстендил изразява своята искрена благодарност към всички фирми-партньори, които подкрепят развитието на спорта в града и стимулират младите таланти. Благодарение на тяхната подкрепа победителите в различните категории получиха специални награди, които ще им помогнат да продължат да развиват своя потенциал и да тренират като истински шампиони.

• „Фирма ИБА“

• „АБ ТЕРМ“

• „Ски център Осогово“

• „Зона Спорт“

• „Стримон Спа“

• Ресторант “Френдс”