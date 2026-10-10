Община Кюстендил организира поход по повод Световния ден на ходенето

Днес на 10 октомври 2026 г. (събота), от 11:00 ч. Община Кюстендил, съвместно с Младежки център – Кюстендил, Общинския съвет по наркотични вещества – Кюстендил и МКБППМН, организира поход по повод Световния ден на ходенето.

Сборен пункт: Централен вход на Спортен комплекс „Осогово“

Начален час: 11:00 ч.

Маршрутът ще премине от стадион „Осогово“ до сцена „Базилика“ в парк „Хисарлъка“ и обратно. Той е подходящ за всички желаещи, независимо от възрастта и нивото на физическа подготовка.

За участниците са осигурени поощрителни награди, които ще бъдат раздадени чрез томбола, игри и викторина. Инициативата има за цел да насърчи физическата активност и здравословния начин на живот, като напомни, че всяка крачка е важна за нашето здраве и добро настроение!

Световният ден на ходенето е част от международната програма на ТАФИСА (Международна асоциация „Спорт за всички“) и популяризира движението като достъпен начин за по-активен и пълноценен живот.

Нека се включим заедно и направим още една крачка към по-здравословно бъдеще!