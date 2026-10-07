Община Кюстендил участва в Международното туристическо изложение „Културен туризъм“

Община Кюстендил участва в 21-вото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново, което събира над 40 изложители от страната и чужбина. Форумът представя възможностите за развитие на културния туризъм и свързва общини, институции, туристически организации, културни институти и представители на творческите индустрии.

В рамките на изложението Община Кюстендил представя своята богата история, културно наследство и туристически потенциал, поставяйки акцент върху хилядолетната история на града и неговата роля като значим културен и балнеоложки център.

💫Сред официалните гости на откриването бе заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева, която подчерта значението на културно-историческото наследство за развитието и популяризирането на българските туристически дестинаци.

💫Един от акцентите на кюстендилското представяне са уникалното археологическо и нумизматично наследство на антична Пауталия. Посетителите имат възможност да се запознаят с монети, свързани с древния град, които разказват за неговото богатство, значение и активен обществен и търговски живот през античността. Специално внимание е отделено и на монетата с изображение на уникалния релефен печат, открит в Пауталия – артефакт, свидетелстващ за активния културен и икономически живот на града в римската епоха.

✨Кюстендил представя пред участниците и гостите на изложението туристически маршрути и обекти, съчетаващи културно-историческо наследство, минерални извори, природа и съвременни възможности за туризъм. Градът предлага пътуване през различни исторически епохи – от антична Пауталия и римското наследство до Средновековието и културните традиции, които и днес формират облика на Кюстендил.

✨Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ предоставя възможност за обмен на добри практики и популяризиране на туристически дестинации пред професионалисти и публика. Сред международните участници тази година са представители на Сърбия, Китай и Азербайджан.