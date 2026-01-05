Любопитно:

В Кюстендил вадят кръста на Йордановден с благословията на патриарх Данаил

05 януари 2026, 17:33 часа 206 прочитания 0 коментара
В Кюстендил вадят кръста на Йордановден с благословията на патриарх Данаил

Община Кюстендил кани жителите и гостите на града да се включат в литийното шествие и традиционния Богоявленски ритуал по хвърляне на Светия кръст по повод Богоявление (Йордановден) на 06 януари 2026 г. (вторник).

11:30 ч. – Литийно шествие от храм „Успение Богородично“ до река Банщица

12:00 ч. – Велик Богоявленски водосвет и традиционно потапяне на Светия кръст във водите на река Банщица

Желаещите да участват в изваждането на Светия кръст от водите на река Банщица могат да се запишат в своите енорийски храмове до началото на литийното шествие.

Ритуалът ще бъде извършен с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кюстендилска духовна околия и Община Кюстендил отправят покана към всички да станат част от този тържествен християнски обичай, носещ благословение, здраве и надежда.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Кюстендил
Още от Кюстендил
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес