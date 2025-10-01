Започва реконструкция на магистралния водопровод за минерална вода в Кюстендил (ВИДЕО)

Започва реконструкция на магистралния водопровод за минерална вода в Кюстендил. От утре стартират ремонтните дейности по обект: „Реконструкция на магистрален водопровод за минерална вода от основния водоизточник (сондаж 1-БУ и сондаж №5) до разпределителна шахта на ул. „Демокрация“. Участъците по трасето ще бъдат затваряни поетапно, от утре се затварят за движение улиците „Пауталия“ и „Димитър Пешев“ ”Минералната вода е нашето най-голямо богатство. Именно заради нея преди 8 000 години е възникнал Кюстендил и днес тя продължава да е причина градът да се развива като туристическа дестинация. С тази реконструкция не просто подменяме стар водопровод – ние инвестираме в бъдещето на града и в неговата идентичност“, подчерта кметът инж. Огнян Атанасов.

Проектът предвижда подмяна на старото трасе, което не е обновявано от десетилетия, с нов водопровод от топлоизолирани PP/PPR тръби Ф200/Ф315, с обща дължина 290 м. Новото трасе ще осигурява 30 литра в секунда минерална вода при оптимални хидравлични параметри.

Ремонтът започва от пазара, ще премине през улиците „Пауталия“, „Търговска“ и „Цар Освободител“, за да достигне до разпределителната шахта на ул. „Демокрация“. „С подмяната на съоръжението ще намалим авариите и ще гарантираме сигурното количество минерална вода, което е от ключово значение както за жителите, така и за туристическото развитие на града“, каза още инж. Атанасов. Общата стойност на строително-монтажните работи е 317 520 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни. Финансирането е осигурено от бюджета на Община Кюстендил.